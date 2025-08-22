Sjuksköterska för timanställning söker till Tullinge vårdcentral
2025-08-22
Vill du arbeta som timanställd sjuksköterska på Tullinge vårdcentral?
Tullinge vårdcentral är belägen i södra Stockholm, nära tunnelbana och bussar.
Området består av en blandad befolkning med alltifrån små barn till en äldre generation. Tullinge vårdcentral är en välfungerande arbetsplats där vi ständigt arbetar med att förbättra oss. Vi skapar tillsammans vår arbetsplats och vi har patientens i fokus.
Vår ambition är att erbjuda invånarna god vård på hög medicinsk nivå med fokus på patientsäkerhet och kvalitet. Tullinge vårdcentral är en verksamhet inom primärvården i Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).
Hos oss arbetar sjuksköterskor, distriktssköterskor och undersköterskor tillsammans med läkare och hemsjukvårdspersonal. Vi har en öppen dialog och nära till teamarbete i all patientkontakt.
Som anställd hos oss får du en trevlig arbetsplats och stimulerande arbetsmiljö.
Tullinge vårdcentral ingår i Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som är en av Sveriges största vårdgivare. Våra medarbetare gör skillnad nu och i framtiden. Läs mer om oss på Tullinge vårdcentralPubliceringsdatum2025-08-22Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär vanligt förekommande arbetsuppgifter för mottagningssköterska på vårdcentral.
Arbetstider och innehåll kommer vi tillsammans överens om när anställning är aktuell.Kvalifikationer
Sjuksköterskeutbildning med erfarenhet av primärvård. Du ska också ha god datorvana och erfarenhet av journalsystemet TakeCare, TeleQ och Vaccinera.
Det är meriterande om du är distriktsköterska.Dina personliga egenskaper
Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och god samarbetsförmåga.
Anställningsform
Tjänsten är en timanställning med start enligt överenskommelse.
Övrig information
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt gällande riktlinje.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
