Sjuksköterska För Timanställning På Capio Asih Handen
Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Haninge Visa alla sjuksköterskejobb i Haninge
2025-10-06
Om oss
Är du sjuksköterska och gillar att arbeta självständigt, ta eget ansvar och kan samarbeta i vårat multiprofessionella team? Då kanske det här jobbet passar dig !
Vi startade upp verksamheten i slutet av mars och är verksamma i Huddinge, Botkyrka, Tyresö, Haninge och Nynäshamns kommun. ASIH-teamet utgår från vårt kontor på Handenssjukhus som ligger nära Handens station.
Capio ASIH är specialiserade på att ge vård i hemmet till patienter med behov av avancerade sjukvårdsinsatser. Som på sjukhus, fast hemma. Våra patienter får hjälp med till exempel läkemedelsbehandling, symtomlindring, intravenöst dropp, blodtransfusioner och råd om hjälpmedel i vardagen. Största patientgrupperna är palliativa patienter samt patienter med avancerad cancerbehandling, utöver detta vårdar vi en stor patientgrupp med KOL och Hjärtsvikt samt infektionspatieter. Vi träffar våra patienter minst en gång/vecka - på deras veckobesök där vi tillsammans med patient/anhöriga stämmer av måendet.
Din roll
Som sjuksköterska hos oss kommer arbeta självständig genom att göra egna bedömningar och ingå i ett multiprofessionellt team som bedriver avancerad sjukvård hemmet. Grunden i vår verksamhet är att möjliggöra för patienter att vara kvar hemma, så långt detta är möjligt. Du leder och deltar aktivt i planeringen runt patientens dagliga vård tillsammans med övriga i teamet. Du arbetar i ett multiprofessionellt team, vilket betyder att du arbetar nära andra professioner som tillsammans verkar för att patienten ska uppnå högsta möjliga livskvalitet. Du samarbetar även med andra vårdgivare och deltar aktivt i verksamhetens utvecklings- och förändringsarbete. Verksamheten bedrivs dygnet runt. Tjänstgöringen omfattar dag, kväll och helgarbete.
Vi erbjuder dig En trygg anställning genom kollektivavtal och försäkringar
Närvarande chef
Individuell lönesättning
Friskvårdsbidrag
Automatväxlade bilar
Personal parkering
Om dig
Grundutbildad sjuksköterska med med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Det är meriterande med tidigare erfarenhet från ASIH, palliativ vård, onkologi eller hemsjukvård. Giltigt B-körkort är ett krav.. Du har goda kunskaper i svenska språket.
Publicerat: 2025-10-06
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), http://www.capio.se Arbetsplats
Capio Kontakt
Anna-Karin Tell anna-karin.tell@capio.se +46723804310 Jobbnummer
9543147