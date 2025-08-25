Sjuksköterska för telefonrådgivning sökes till Laholms kommun
Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare - varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredömePubliceringsdatum2025-08-25Om tjänsten
Arbetet som rådgivande sjuksköterska innebär ansvar för bedömning, uppföljning och rådgivning via telefon.
Tjänsten innebär att arbeta som spindeln i nätet mellan sjuksköterskekollegor och omvårdnadspersonal, främst under kvällar samt helger. I tjänsten ingår även att utifrån behov ha kontakt med interna och externa vårdgivare.
Du ska tycka om att handleda och ge råd och stöd till kolleger och övrig personal inom ordinärt boende, SÄBO, LSS och vår korttidsavdelning.
Du har gedigen erfarenhet som sjuksköterska och är van att göra bedömningar och ge råd. I tjänsten ingår även att hålla utbildning för omvårdnadspersonal, tillsammans med kollega.
Tjänsten kombineras med arbete som pool sjuksköterska.
Är du den vi söker?
Krav för tjänsten är att du är legitimerad sjuksköterska.
>2 års erfarenhet som sjuksköterska är ett krav för tjänsten samt B-körkort.
Vidareutbildning inom hälso- och sjukvård, som exempelvis distriktsköterska eller specialistutbildning inom vård av äldre är meriterande. Tidigare erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård. Tidigare erfarenhet av telefonrådgivning är meriterande erfarenheter och utbildningar.
Som person är du flexibel, lösningsfokuserad och självständig. Du har förmågan att samarbeta och har ett gott bemötande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande med utbildningar så som distriktssköterska eller specialistutbildning
Om anställningen
Antal tjänster: 1
Enligt överenskommelse.
Rekrytering sker löpande.
Övriga upplysningar
Bor eller arbetar du i Laholm, Våxtorp, Knäred eller Hishult och är intresserad utav uppdraget som RIB brandman kan du gå in på: https://www.laholm.se/omsorg-och-stod/trygg-och-saker/raddningstjanst.
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Ersättning
