Sjuksköterska för sommarvikariat till Hultsfreds kommun
Hultsfreds kommun, HSR / Sjuksköterskejobb / Hultsfred Visa alla sjuksköterskejobb i Hultsfred
2026-01-12
Vill du bli en del av vårt gäng? Kom och utvecklas tillsammans med oss! Hultsfreds kommun söker nu sjuksköterska tillvårt team. Vi arbetar inom kommunal primärvård i ordinärt- och särskilt boende som även omfattar LSS-boenden. Vi har ett tätt samarbete med såväl kollegor, som med andra aktörer i kommunen, där målet är att ge våra patienter det de behöver.
Hos oss har alla en individuell utvecklingsplan och vår unika Kompetensfond gör ditt livslånga lärande möjligt.
Som medarbetare i Hultsfreds kommun är du en del av en stolt organisation med en stark vi-känsla, en hög frisknärvaro och ett mycket gott ledarskap. Hos oss tar vi tillvara det lilla och gör det stort. Vi syns och hörs i Hultsfred!
Arbetsuppgifter
Hultsfreds kommun söker nu sjuksköterska till vårt team för sommaren. Vi ser gärna att just du tar chansen! På Kommunal primärvård du att vara en del i ett glatt gäng bestående av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, undersköterskor och rehabassistenter. Vi söker just nu sjuksköterska till arbete på dag/kväll/helg.
Som sjuksköterska inom Hultsfred kommun har du ett övergripande ansvar över brukare som är anslutna till kommunal primärvård. Du har även ett ansvar för omvårdnadspersonalens utbildning i omvårdnad och för delegering. Vi jobbar utifrån KASAM-teorin (Känslan av sammanhang) både mellan arbetskamrater och mot våra patienter. Vår värdegrund, "Vi möts i känslan av värdighet", genomsyrar alla möten med arbetskamrater, andra professioner, brukare, anhöriga och företrädare. Arbetet innebär kontakt och samverkan inom teamet och med omvårdnadspersonal, enhetschefer, biståndshandläggare samt slutenvård och primärvård.
För att arbeta hos oss vill vi att du har ett salutogent förhållningssätt med fokus på den enskilde. God samarbetsförmåga och är lösningsinriktad. Vi erbjuder en positiv gemenskap och en härlig arbetsplats.
Som sjuksköterska hos oss vill vi att du är engagerad och intresserad av preventivt arbete tillsammans med tvärprofessionella team. Du har ett salutogent förhållningssätt med fokus på den enskilde. Du gillar teamwork och kan samarbeta med flera olika professioner. Du är en engagerad inspiratör som gillar utveckling.
Du är legitimerad sjuksköterska, distriktssköterska eller närmar dig en examen då du är i slutet av din utbildning. Utöver detta så är B-körkort är ett krav.
Mer om tjänsten
Sommarvikariatet som sjuksköterska riktar sig mot semesterperioderna vecka 26-29 (period 1) och vecka 30-33 (period 2). Vi prioriterar sökande som kan arbeta hela sommaren eller en längre sammanhängande period men ser också behov av sökande som kan arbeta delar av sommaren. Arbetstiden är förlagd dag och kväll såväl vardag som helg. Du har även möjlighet att arbeta natt.
Information om rekryteringsprocessen
Hultsfreds kommun utför bakgrundskontroller vid all anställning.
Som medarbetare i Hultsfreds kommun erbjuds du goda möjligheter till utveckling och förmåner. Vi vill att varje medarbetare ska få ett hållbart arbetsliv och känna sig trygg i sin anställning. Det är också viktigt att våra medarbetare har en god balans mellan arbetsliv, familjeliv och fritid. Läs mer om våra förmåner på vår hemsida https://www.jobbaihultsfred.se/formaner/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Hultsfreds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via offentliga jobb och inte via e-post eller pappersformat.
Vill du ha mer information om hur du söker jobb hos oss eller om du har skyddad identitet kan du läsa mer här https//www.jobbaihultsfred.se/sa-har-soker-du-jobb-hos-oss/
