Sjuksköterska för sommaruppdrag i Trollhättan fokus på kvällstid!
Vill du jobba i en naturskön stad med närhet till både skärgård och storstad i sommar? Vi söker nu en legitimerad sjuksköterska för ett spännande uppdrag inom den kommunala primärvården i Trollhättans Stad.
Om uppdraget
Som konsult i Trollhättan arbetar du med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter under jourtid. Rollen innebär ett självständigt arbete där du stöttar den kommunala vården under kvällar och helger. Du blir en viktig trygghet för patienterna när den ordinarie dagverksamheten stängt.
Period: Vecka 26-33 (22 juni - 16 augusti 2026).
Omfattning: Ca 75-100 % (enligt överenskommelse).
Arbetstider: Kvällstid vardagar samt helger, kl. 15.00-22.00.
Plats: Trollhättans Stad, Kommunal primärvård.
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska med minst 2 års erfarenhet (Nivå 2+).
Har B-körkort (gärna för manuell växellåda).
Är trygg i att fatta egna beslut och trivs med att arbeta under jourtid.
Har ett giltigt SITHS-kort (rutin för beställning finns vid behov).
Det är meriterande om du har erfarenhet av journalsystemen VIVA och MCSS samt tidigare arbete inom kommunal vård.
Varför välja detta uppdrag?
Fri prissättning: Vi tillämpar marknadsmässiga löner. Ange ditt timpris i ansökan.
Tydlig introduktion: Du får två dagars introduktion (ett dagpass och ett kvällspass) för att komma in i rutinerna på bästa sätt.
Arbetskläder: Trollhättans stad tillhandahåller arbetskläder från dag ett.
Löpande tillsättning: Vi intervjuar och tillsätter tjänsten löpande, så vänta inte!
Krav för ansökan:
För att vi ska kunna presentera dig för kunden behöver vi:
Uppdaterat CV på svenska.
Kopia på yrkeslegitimation.
Två referenser (varav en chef, max ett år gammal).
Utdrag från belastningsregistret samt IVO/HOSP (max en månad gamla).
Sista svarsdatum är 6 april 2026, men skicka in din ansökan redan idag då urval sker löpande!
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra ifrån dig!
Viktiga detaljer för dig som rekryterare:
Nivå 2+: Detta innebär att du kan söka efter sjuksköterskor som har jobbat minst 2 år, vilket gör urvalet lite bredare än Piteå-uppdraget.
SITHS-kort: Se till att fråga kandidaten direkt om de har ett aktivt SITHS-kort, då det ofta tar tid att administrera nya.
Körkortet: Notera att de föredrar manuellt körkort - värt att dubbelkolla med konsulten. Så ansöker du
