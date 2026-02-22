Sjuksköterska för semestervikariat till Kry vårdcentral Vallentuna!
2026-02-22
Om vårdcentralen
Krys vårdcentral i Vallentuna ligger nära Vallentuna Station och kännetecknas av en trygg grupp individer som jobbar tillsammans och ser helheten kring vården av våra patienter. Vi hjälper varandra när det behövs och har förståelse för varandras arbete. Arbetar du hos oss ingå du i ett kompetensstarkt team som bland annat består av specialister i allmänmedicin, sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter och kurator. Vill du vara med på vårdcentralen och Krys fortsatta resa inom digi-fysisk vård? Sök tjänsten hos oss!
Rollen
Vi söker dig som är sjuksköterska och som är intresserade av att arbeta extra under sommarmånaderna. I rollen kommer du att arbeta inom hemsjukvården och på mottagning med sedvanliga arbetsuppgifter. Du kommer arbeta i team tillsammans med sjuksköterska, undersköterska och läkare. Du får möjlighet att kompetensutveckla dig själv tidigt i karriären och vara med på resan att utveckla och förändra primärvården.
Vi söker dig
som är legitimerad sjuksköterska.
som har god kompetens inom såromläggningar och provtagningar.
har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
har körkort, det är ett krav för tjänsten.
Det är meriterande om du dessutom har erfarenhet av svensk vårdcentral, akutmottagning eller erfarenhet av att ta blodprover. Framförallt söker vi någon som är bra på att arbeta i team, är flexibel och driven. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
En möjlighet att möta många olika patienter i deras hemmiljö.
En vårdcentral som sätter kvalitet och patientsäkerhet som högsta prioritet.
Involvering i det medicinska planeringsarbetet för vårdcentralen: verktyg, processer samt rutiner och riktlinjer.
Kollektivavtal och andra trevliga förmåner.
Övrig information
Start: juni-augusti
Omfattning: 100% visstidsanställning
Arbetstider: måndag-fredag 8-17
Plats: Centrumpassagen 10, Vallentuna.
Kontakt
Låter tjänsten intressant? Skicka in din ansökan idag, vi rekryterar löpande! Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig chef på jenny.lundqvist@kry.se
