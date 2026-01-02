Sjuksköterska för operationsplanering till Ortopedmottagningen, Sundsvall
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Ortopedklinikens mottagning, sekretariat, ortopedavdelning och operationsplanering vid Sundsvalls sjukhus tillhör länsverksamhet Ortopedi. Vi bedriver såväl planerad som akut verksamhet, inriktad mot ortopediska skador och sjukdomar.
Vi är en liten enhet med stora ambitioner, och alla! Detta är ett fantastiskt jobb om du gillar att vara spindeln i nätet och tycker om att lägga pussel!
Nu söker vi en sjuksköterska med ansvar för operationsplanering till Ortopedmottagningen i Sundsvall. Tjänsten avser en tillsvidareanställning, på heltid, med enligt överenskommelse.
Rollen innefattar operationsplanering för ortopedkliniken och ditt arbete kommer huvudsakligen bestå av att
Planera och boka ortopediska patienter
Telefonrådgivning och kontaktperson till patienter som ska opereras
Bevaka väntelistan
Representerar ortopedsektionen i olika samarbetsforum
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har minst 1 års erfarenhet av sjuksköterskeyrket
Det är meriterande för tjänsten om du
Har relevant arbetslivserfarenhet inom yrkesområdet
Har mycket god kunskap i svenska och engelska i tal och skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Strukturerad
Samarbetsförmåga
Stabil
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
Detta är ett heltidsjobb.

Region Västernorrland
Region Västernorrland
Linda Smedman +4660182514
