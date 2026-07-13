Sjuksköterska för nattarbete till Ortopedavdelning 14, Sundsvall
Region Västernorrland / Sjuksköterskejobb / Sundsvall Visa alla sjuksköterskejobb i Sundsvall
2026-07-13
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Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Område ortopedi bedriver pre- och postoperativ vård för ortopediska patienter där smärtlindring och mobilisering har en stor betydelse för vårdförloppet. På våra ortopedavdelningar möter du patienter i olika åldrar. Vi söker nu en sjuksköterska för nattarbete till vårt team.
Som ny sjuksköterska hos oss kommer din inskolning ske inom teamet med mer erfaren personal. Vi arbetar med att stärka kompetensen i ortopedi, vilket innebär att du kommer att erbjudas att gå en självkurs i ortopediska sjukdomar. Ytterligare interna utbildningar kommer att erbjudas. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2026-09-01 eller enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-07-13Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter innefattar bland andra:
Pre- och postoperativ vård av ortopediska patienter
Arbeta förebyggande kring risk för trycksår, fall och undernäring
Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter på en akut vårdavdelning
Smärtlindring och rehabilitering
KvalifikationerVi söker dig somÄr legitimerad sjuksköterska
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om duHar erfarenhet av arbete på vårdavdelning
Har arbetslivserfarenhet inom akutsjukvård
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperSamarbetsförmåga
Personlig mognad
Stabil
Helhetssyn
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2026:246". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
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871 85 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Länssjukvård Somatik Kontakt
Rekryterande chef
Andrea Thelin andrea.thelin@rvn.se +4660181758 Jobbnummer
10000767