Sjuksköterska, för närvarande placerad på Bjästagården
Örnsköldsviks kommun / Sjuksköterskejobb / Örnsköldsvik Visa alla sjuksköterskejobb i Örnsköldsvik
2026-02-04
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örnsköldsviks kommun i Örnsköldsvik
Är du sjuksköterska och nyfiken på arbete i Örnsköldsviks kommun?
Vill du göra skillnad varje dag och samtidigt utvecklas i din yrkesroll? Då är du varmt välkommen med din ansökan!
Vi växer och nu söker vi en sjuksköterska till Bjästagården.
Bjästagården står inför en spännande utveckling! I mars utökar vi med 12 nya vårdplatser, och därför söker vi nu en engagerad och trygg legitimerad sjuksköterska som vill vara med på vår fortsatta resa.Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Som legitimerad sjuksköterska på Bjästagården har du ett övergripande omvårdnadsansvar och en helt central roll i det dagliga arbetet. Du arbetar nära omvårdnadspersonalen och stöttar dem i hälso- och sjukvårdsinsatser. Med din medicinska kompetens bidrar du till trygghet, kvalitet och goda förutsättningar för varje individ.
Du samarbetar med flera professioner där patientens behov alltid står i fokus. I uppdraget ingår även att handleda både personal och studerande samt ge stöd och vägledning till anhöriga.
Du blir även en viktig del av vårt ytterområde, där ett nära samarbete sker mellan Sidensjögården, Myrtengården, Sörgården och Bjästagården. Arbetet kan stundtals vara självständigt, vilket gör det kollegiala stödet mellan sjuksköterskorna extra betydelsefullt. Här hjälps vi åt, delar erfarenheter och stöttar varandra i både vardagliga och mer komplexa situationer.
Du har en enhetschef på distans som arbetar aktivt med tillitsbaserat ledarskap. Det innebär att du får stort förtroende att fatta beslut i det dagliga arbetet, samtidigt som du har stöd när du behöver det. Vi erbjuder en individanpassad introduktion utifrån din erfarenhet, med stöd av mentor för att du ska känna dig trygg i din roll. Din hälsa är viktig för oss, därför får du både friskvårdstimme och friskvårdsbidrag.
Arbetstiden är förlagd till dagtid, kl. 06.45-16.00, samt arbete var 6:e helg.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska och gärna med erfarenhet inom området. Vi välkomnar även dig som är ny i din yrkesroll att söka. Vi söker dig som kan arbeta självständigt men som samtidigt har förmågan att se dig som en i teamet. Du har ett stort engagemang, positiv inställning till utveckling samt lockas av situationer där nytänkande och kreativitet ingår. Det är meriterande om du har handledarutbildning eller annan påbyggnadsutbildning.
Giltigt körkort behörighet B är ett krav.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan. Intervjuer kan komma att ske löpande.http://inspiration.ornskoldsvik.se/
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är Pass, Internationellt ID-kort, Körkort+personbevis från skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Ersättning
Fast timlön/månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/63". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Välfärdsförvaltningen Kontakt
Danique Karlsson, enhetschef 0660-265097 Jobbnummer
9722297