Sjuksköterska för medicinsk rådgivning och vaccination - Linköping
2025-09-05
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vaccinova AB i Linköping
Vi på Vaccinova söker nu en engagerad och utåtriktad sjuksköterska för arbete med medicinsk rådgivning och vaccination.
Vaccinova är en vaccinatör med stort fokus på trygghet och hälsa. Vi är specialister på apoteksvaccination och finns idag på över 180 platser i Sverige - både på våra fristående vaccinationsmottagningar samt hos våra samarbetspartners Kronans Apotek och DOZ Apotek. Vi samarbetar även med bland annat ICA och Coop. Tjänsten är en heltidsanställning och kommer vara placerad på vårt huvudkontor i Linköping.
Tjänsten hos oss innefattar bland annat:
• Medicinsk rådgivning via telefon och mail
• Rådgivning för resevaccination
• Vaccinering
• Skapa och underhålla kundrelationer Du som söker är legitimerad sjuksköterska. Vi välkomnar ansökningar från dig som är nyexaminerad. För att trivas hos oss bör du vara strukturerad och med starkt eget driv. Du bör också vara serviceinriktad, ha god datorvana och trivas i ett varierande tempo. Arbete med vaccination och kunskap om resevaccin är meriterande men inte ett krav. B-körkort är ett krav Vi erbjuder utbildningar inom vaccination, resevaccin samt i de system som används på arbetsplatsen!
Sista ansökningsdag är 2025-09-21.
Sista ansökningsdag är 2025-09-21.
