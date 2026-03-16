Sjuksköterska, extra, till Ersta Johanneslunds vård- och omsorgsboende
Om arbetsplatsen
Ersta äldreboenden är den del av Ersta diakoni och bedriver totalt åtta äldreboenden i Stockholm och Uppsala. Vårt mål är att ge våra boende en trygg och innehållsrik vardag, med aktiviteter, gemenskap och goda och trivsamma måltider. Hos oss ska alla kunna känna sig hemma!
Ersta diakoni har från mars 2026 tagit över driften av Johanneslunds vård- och omsorgsboende i Västerhaninge. Du kan läsa mer om verksamheten här.
Om rollen
Som sjuksköterska hos oss planerar, utför och utvecklar omvårdnadsarbetet. Utifrån individuella mål och behov har du ett nära samarbete med boende, anhöriga, omvårdnadspersonal samt övriga kollegor/chefer. Du fungerar också som coach och arbetsledare för omvårdnadspersonalen och är omvårdnadsansvarig för en avdelning.
Som timvikarie hoppar du in vid behov, till exempel vid sjukfrånvaro eller semestrar. Du får lön för de timmar du arbetar - ett flexibelt jobb som kan kombineras med studier eller annan sysselsättning.
Vem är du?
Vi söker dig som vill utveckla både dig själv och vår verksamhet, och vara en del av ett team där gott bemötande och de boendes välbefinnande står i fokus. Du är trygg i dig själv och i din yrkesroll och tycker om att handleda och lyfta dina kollegor.
Ditt förhållningssätt går hand i hand med Erstas värdegrund att se hela människan.
Din erfarenhet
Vi söker dig som:
är legitimerad sjuksköterska
har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
har goda datorkunskaper.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen och med personer med kognitiv svikt.
Övrigt om rekryteringen
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Inför anställning kommer vi att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Kontaktperson: Jeanette Stenberg, Verksamhetschef, jeanette.stenberg@erstadiakoni.se
Facklig kontaktperson: Vårdförbundet Ersta diakoni, vardforbundet@erstadiakoni.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivare Ideella Fören Ersta Diakonisällskap Med Firmaers
137 34 VÄSTERHANINGE
