Sjuksköterska extra personal sökes till Mälarbacken Vård och Omsorgsboende
Stockholms kommun / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-08-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Bromma stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där dina insatser verkligen kan göra skillnad och bidrar till samhällsnyttan i en växande stadsdel. Här är aktivt medarbetarskap och tydligt ledarskap grunden för en utvecklande verksamhet.
Arbetsplatsbeskrivning
Mälarbacken är ett vård- och omsorgsboende för äldre över 65 år.
På Mälarbacken bor 282 personer med olika inriktningar bestående av demens, somatisk, profilboende psykiatri samt korttids- och växelvård. Mälarbacken är en akademisk nod, vilket innebär att vi tar emot studenter för verksamhets lagd utbildning. Vi samarbetar med högskolor/universitet och Äldreförvaltningen. Mälarbacken ligger vid ett naturskönt område och hit åker man enkelt med t.ex. bil, buss eller tunnelbana. Publiceringsdatum2025-08-20Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter med ett HSL ansvar. Uppdraget innebär team arbete. Vi dokumenterar i Vodok och ParaSOL. Som sjuksköterska är du arbetsledare för undersköterskorna i omvårdnadsarbetet. På helger och kvällar är du bemanningsansvarig för enheten. Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska, det är meriterande om du har någon påbyggnadsutbildning inom geriatrik samt om du har tidigare erfarenhet av arbete i ett vård- och omsorgsboende som sjuksköterska.
Du har förmåga till helhetssyn är relationsskapande och empatisk förmåga till boende och närstående. Du är strukturerad och kvalitetsmedveten i HSL uppdraget. Du är lojal mot fattade beslut samt har en förmåga att samarbete och samverka både internt och externt.Övrig information
Dag, kväll och natt
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem, måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4751". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Bromma SDF, Mälarbackens vård och omsorgsboende Kontakt
Maryam Rayegani 0850806774 Jobbnummer
9468090