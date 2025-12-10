Sjuksköterska, Ersboda vård- och omsorgsboende
2025-12-10
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå kommun, Äldreomsorg, Hälso- och sjukvård i Umeå
Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
För att det ska vara möjligt är vår kompetensförsörjning en viktig del, därför söker vi dig som vill vara med och göra skillnad på riktigt!
Dina insatser kommer innebära att skapa välbefinnande och trygghet hos personer som behöver det som mest. Gillar du variation och värdesätter ett meningsfullt arbete? Då är Umeå kommun rätt arbetsgivare för dig!
Vi söker nu en sjuksköterska till vårt team med tillfällig placering på Ersbodas vård- och omsorgsboende.
Inom Umeå kommun jobbar du som sjuksköterska med hälso- och sjukvårdsinsatser, du hanterar
läkemedel, dokumenterar, gör bedömningar och handleder annan personal. Du ansvarar för att de medicinska insatserna fungerar på ett bra sätt för våra brukare och samordnar kontakter med läkare och andra yrkesgrupper inom primärvård och sjukhus.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, är du utbildad distriktsköterska är det meriterande för tjänsten. Även erfarenhet från geriatrik och/eller psykiatri är meriterande.
Som sjuksköterska i kommunen har du och dina sjuksköterskekollegor den högsta medicinska
kompetensen. Därför är det viktigt att du trivs med att ta eget ansvar, har god initiativförmåga samt bidrar till god kommunikation i samarbete med andra yrkesprofessioner.
Självklart har du ett gott och respektfullt bemötande i kontakt med vårdtagare, anhöriga.
För att du ska kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av vårddokumentation samt erhålla medicindelegering krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
Arbetet kräver att du har B-körkort. Arbetstiden är förlagd dagtid och helg.
Bifoga gärna personligt brev och cv.
Rekrytering sker löpande, skicka in din ansökan redan idag!
Välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, https://www.umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande. Och jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
