Sjuksköterska, endokrin, till Diabetes- och endokrinmottagning Helsingborg
2025-10-08
Gör skillnad. Varje dag.
Är du intresserad av att specialisera dig inom endokrinologi och osteoporos? Vill du arbeta på en mottagning där du har möjlighet att planera och styra över din dag? Då ska du söka dig till oss i Helsingborg! Här får du också chansen att både utvecklas individuellt och tillsammans med erfarna kollegor.
Vår diabetes- och endokrinmottagning har idag cirka 20 medarbetare som är uppdelade i 4 team; endokrin/osteoporos, diabetes, fot, och vårt administrativa team med medicinska sekreterare och en administratör. Vår reception bemannas av vår serviceförvaltning Regionservice. Utöver detta har vi läkare med lång erfarenhet. En utav våra läkare arbetar både på plats och på distans. Vår läkare som har osteoporosmottagning arbetar med teambesök. Hos oss blir du en del av ett glatt team som trivs tillsammans och som bryr sig om varandras välmående. Här arbetar alla tillsammans för att skapa en ännu bättre framtida mottagning. Teamkänslan är viktig för oss och väl utvecklad.
Tillsammans är vi på väg framåt i en spännande process för att utveckla och förbättra vår mottagning, med patienten i centrum. För att nå dit arbetar vi utifrån Region Skånes värdegrunder. Genom Gröna korset arbetar vi med att systematiskt följa upp vårt patientsäkerhetsarbete. Våra mål är tydliga och något vi arbetar med kontinuerligt. Vi ser positivt på kompetensutveckling och strävar efter att vidare utvecklas tillsammans. Hos oss finns det möjlighet att efter minst ett år ansöka till fördjupningskurs inom Endokrinologi 7,5 högskolepoäng som en del i arbetet.
Du kan följa våra medarbetare på Helsingborgs lasaretts Instagramkonto https://www.instagram.com/helsingborgslasarett/.
Publiceringsdatum2025-10-08Arbetsuppgifter
Nu välkomnar vi en sjuksköterska till vårt team endokrin/osteoporos.
Som sjuksköterska i vårt endokrinteam utreder och behandlar du patienter med sjukdomar som påverkar hormonproduktionen. Det handlar bland annat om sjukdomar i binjurar, sköldkörtel, hypofysen och organ som producerar könshormon. Vi behandlar patienter med osteoporos.
Hos oss erbjuds du ett givande, flexibelt och varierande arbete. Till vår dagvårdsverksamhet bokas patienter in på fasta tider med fokus på patientcentrerad vård. Arbetsuppgifterna är varierande och omfattar bland annat:
• intramuskulära injektioner
• intravenösa injektioner och infusioner
• venös provtagning
• telefonrådgivning och rondarbete med endokrinläkare
• inbokning av patienter till sjuksköterska samt teambesök med osteoporosläkare
• undervisning av patienter i egenvård av behandling med subkutana injektioner.
Du arbetar i stor utsträckning självständigt men även tillsammans med de andra i endokrinteamet och de övriga teamen. Här blir du en viktig del i vårt arbete med att driva vår mottagning mot nya mål. Introduktion ges i början av anställningen utifrån tidigare kunskap och erfarenhet, därefter arbetar du självständigt med ditt team som stöttning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Har du erfarenhet av tidigare arbete med endokrina sjukdomar, osteoporosbehandling och/eller mottagningsarbete ser vi det som meriterande.
Det här är en tjänst för dig som tycker om att arbeta och stötta patienten utifrån dennes behov. Du är självgående och strukturerad i ditt arbete. Det är även betydelsefullt att du kan samarbeta med kollegor i teamet för att utföra de arbetsuppgifter som ingår i verksamheten. Vidare ser vi att du är flexibel, ansvarstagande och har god självkännedom. Vi värderar att du är lyhörd gentemot såväl patienter som kollegor. Du verkar för en god stämning i teamet och ditt sätt att samarbeta med kollegor samt omgivning sker på ett prestigelöst sätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
