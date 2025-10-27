Sjuksköterska eller undersköterska - gör skillnad som avtalskoordinator!
Region Uppsala / Inköpar- och marknadsjobb / Uppsala Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Uppsala
2025-10-27
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Varuförsörjningen
Region Uppsalas ledningskontor är en del av Region Uppsala, en av Uppsala läns största arbetsgivare. Ledningskontoret leds av regiondirektören och består av cirka ett tusen medarbetare. Med en styrande, stödjande och samordnande roll har ledningskontoret i uppdrag att stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter. På så vis kan Region Uppsala axla sin roll, både regionalt och nationellt.
Vill du utvecklas och bidra till Region Uppsalas utveckling - välkommen att arbeta med oss!
Sjuksköterska eller undersköterska - gör skillnad som avtalskoordinator!
Du som har annan relevant kunskap och erfarenhet inom hälso- och sjukvård är också välkommen att ansöka. Vi söker en avtalskoordinator till team varuförsörjningen med ansvar för att ge support, förvalta avtal och e-handel. Tjänsten är en spännande möjlighet för dig med bakgrund inom hälso- och sjukvården att ta steget in i en ny roll där din erfarenhet gör skillnad.
Vår verksamhet
Vår verksamhet Varuförsörjningen är ett samarbete mellan regionerna Dalarna, Västmanland, Sörmland, Uppsala och Örebro. Varje år genomför vi upphandlingar till ett värde om ca 2 miljarder kronor och i vårt sortiment finns 100 000 artiklar.
Region Uppsala är värd för samarbetet och Varuförsörjningens medarbetare är del av samma avdelning som regionens upphandlare och inköpare. Vi arbetar aktivt för att utvecklas, lära nytt, att vårt arbete ska kännas meningsfullt och att det ska vara roligt att gå till jobbet.
Ditt uppdrag
Din prioritet är att se till att det upphandlade sortimentet är uppdaterat och tillgängligt. Det kräver att du har nära kontakt med både leverantörer och upphandlare. Du fungerar som ett stöd för vårdverksamheterna och för din avdelning. I ditt arbete ingår avtalsvård och masterdatahantering. Med avtalvård menas att du till exempel ser till att förändringar av pris och utbyten av artiklar dokumenteras på ett strukturerat sätt. Med masterdatahentering menas att du säkerställer att artikelinformationen i din databas överrensstämmer med informationen i logistikpartnerns databas.
Du vägleder vården i det upphandlade sortimentet och stöttar dem i utmaningar som uppstår. Det kan till exempel handla om när en viss artikel inte finns tillgänglig och vården tillfälligt behöver hänvisas till godtagbara alternativ. Publiceringsdatum2025-10-27Kvalifikationer
• Relevant erfarenhet inom vård eller i vårdrelaterad inköpsverksamhet
• Goda kunskaper i Officepaketet.
• Mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska samt goda kunskaper i engelska.
• Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team.
Meriterande
• Utbildning som sjuksköterska eller undersköterska
• Erfarenhet av inköp, upphandling eller försäljning eller inköp inom hälso- och sjukvårdsrelaterade förbrukningsmaterial, produkter och/eller utrustning.
• Flerårig arbetserfarenhet inom slutenvården
Din kompetens
Du kan prioritera och hantera flera olika typer av uppgifter, och anpassar dig efter situationen. I kontakten med beställare, upphandlare och leverantörskollektiv är du lyhörd och hjälpsam, men vet även hur man sätter gränser på ett tydligt och vänligt sätt. Som person är du trygg, stabil och tar inte dig själv på allt för stort allvar.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med flextidsavtal. Flexibla arbetstider och möjlighet att arbeta på distans någon dag i veckan. Friskvårdsbidrag, tjänstepension, extra semesterdagar till dig över 40 år och förmåner i samband med föräldraledighet. Kompetensutveckling genom interna och externa utbildningar.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Kontakta Casper Tham gruppchef, 018-617 10 53
Fackliga representanter:
Vision - Christianne Simson, 018-611 32 51
SACO - Örjan Olsmats, 018-611 00 00 (vxl)
Övriga fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK152/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024) Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9575645