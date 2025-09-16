Sjuksköterska eller specialistsjuksköterska till HSV Team 2 Göta/Viskafors
2025-09-16
Vård- och äldreförvaltningen är en av Borås Stads största förvaltningar med drygt 2 600 medarbetare.
I förvaltningens Hälso- och sjukvårdsorganisation arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, farmaceuter, undersköterskor och rehabiliteringsassistenter fördelade i 10 hälso- och sjukvårdsteam. Totalt är vi ca 300 personer som tillsammans utvecklar den kommunala hälso- och sjukvården för att kunna ge våra patienter bästa möjliga vård, nu och i framtiden.
Nu söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska och vill komplettera vårt HSV-team som jobbar i Göta och Viskafors!
Hos oss i hemsjukvården får du möta patienterna där de är - i deras hem. Det är ett arbete som kräver självständighet och engagemang. Vi jobbar tätt tillsammans med erfarna kollegor, både sjuksköterskor och andra professioner. Vi erbjuder en trygg arbetsplats och förmåner som underlättar livspusslet. Vi hjälps åt och vi lär oss ständigt av varandra. I HSV finns mycket goda förutsättningar att samverka och samarbeta både inom ditt eget team men även mellan teamen. Liksom övriga i ditt team har du din kontorsarbetsplats i fina och ändamålsenliga lokaler på Trandögatan i Borås.
Du vårdar patienter med olika omvårdnadsbehov och diagnoser och bedömer, genomför, utvärderar och dokumenterar de medicinska insatserna. I vårt team arbetar vi teambaserat och tvärprofessionellt med patientens bästa i fokus. Arbetsuppgifterna kan innefatta arbete både i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende. Du har i din roll som sjuksköterska stor frihet under ansvar att arbeta självständigt och lägga upp och styra ditt eget arbete, men vi finns också där för varandra och hjälps åt. Vi vet att arbetet som sjuksköterska är meningsfullt, varierande och utvecklande, men också att det emellanåt kan vara utmanande. Det är därför extra viktigt för oss med trivsel, teamanda och ett gott samarbetsklimat där vi litar på varandra, stöttar varandra och har roligt tillsammans på jobbet.
Samverkan med olika vårdgivare såsom sjukhuset och vårdcentraler är en del av vardagen. I arbetsuppgifterna ingår att handleda och utbilda omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsinsatser. Du kommer också att delta i utvecklingsarbeten för att förbättra och utveckla vår verksamhet.
När du börjar din anställning hos oss får du en individuellt anpassad introduktion som ger dig goda förutsättningar och en trygg och stabil start på ditt nya uppdrag. Vi erbjuder även mentorskap när du har genomfört din introduktion och när tiden är mogen. Möjligheten att kunna vända sig till en erfaren och kunnig sjuksköterska för råd och stöd skapar bra förutsättningar för dig som ny sjuksköterska i hemsjukvården.
Övrig information
Vill du vara med och göra skillnad? Välkommen med din ansökan! Vi ser fram emot att få lära känna dig och ta del av ditt engagemang, din kompetens och dina tankar och idéer för att kunna ge våra patienter bästa möjliga vård, nu och i framtiden. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, god kollegial gemenskap och goda arbetsvillkor erbjuds du som anställd i Borås Stad flera personalförmåner.
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta som sjuksköterska i Borås Stad och träffa några av dina blivande kollegor. Titta också gärna in på vårt Instagramkonto och ta del av vår vardag.
Vi erbjuder dig ett roligt, utvecklande och meningsfullt arbete tillsammans med engagerade kollegor och en ledning som verkar för god arbetsmiljö, arbetsglädje och teamanda.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård, och vi ser helst att du har hunnit arbeta ett tag i din yrkesroll. Har du erfarenhet av att arbeta med målgruppen är det meriterande. Om du har en specialistutbildning inom demens eller geriatrik är det mycket meriterande och en specialisttjänst kan bli aktuell. Även specialisering inom psykiatri eller distrikt är meriterande och kan innebära att du anställs i en specialistroll.
Du har ett mycket gott bemötande, du tycker om att arbeta med människor och du har viljan att göra skillnad för våra patienter. Vi värdesätter att du är trygg i din yrkesroll och kan arbeta självständigt. Du är ansvarstagande och engagerad i ditt arbete, professionell i dina bedömningar och beslut, och du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. I rollen behöver du ha god överblick över aktuella arbetsuppgifter och insatser, förmågan att självständigt organisera och följa upp ditt arbete är därför viktig.
Du ser det som en självklarhet att samarbeta, du har ett kollegialt förhållningssätt och bidrar till en god stämning i arbetsgruppen.
Eftersom rollen som sjuksköterska innebär att du leder andra behöver du ha förmågan att på ett pedagogiskt sätt förklara och vägleda, utbilda och informera. Du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift och har god vana av IT-baserade journalsystem.
