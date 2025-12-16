Sjuksköterska eller distriktssköterska till Skärholmen vårdcentral
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-12-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
VÄLKOMMEN till Skärholmens vårdcentral - en vårdcentral där nästan hela världen är samlad.
Vi söker en sjuksköterska med diabeteskompetens till mottagningen.
På vårdcentralen arbetar allmänspecialister, ST- och AT-läkare, psykologer, astma/KOL- och diabetessjuksköterskor, mottagningssköterskor, distriktssköterskor, sjuksköterskor och fotsjukvårdare.
Vi är ca 35 medarbetare och har ca 8 500 listade patienter på vårdcentralen.
Vårdcentralen är belägen mitt i Skärholmens fina centrum. Runt om oss har vi läkarhuset med flera olika specialiteter samt röntgen och laboratorium.
Har du bil är det gratis parkering i garaget annars går tunnelbanan nästan ända fram! Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är varierande och består av diabetespatienter, telefonrådgivning/bokning samt mottagnings arbete . Dina personliga egenskaper
Vi värdesätter samarbetsförmåga, noggrannhet, flexibilitet, kreativitet och ett gott humör.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning på heltid. Arbetstid, måndag-fredag. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Kvalifikationer
• Legitimerad diabetessjuksköterska
• Erfarenhet av primärvården är meriterande
Vi ser gärna att du:
• Är van vid att arbeta självständigt och är trygg i din yrkesroll
• Är ansvarstagande och har en god organisationsförmåga
• Gillar utmaningar och vill vara delaktig i vårdcentralens utveckling
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7799". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Skärholmens vårdcentral Kontakt
Eleni Butzias, enhetschef 08-12341789 Jobbnummer
9647235