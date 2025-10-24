Sjuksköterska eller distriktssköterska till Hemsjukvård Sydost
2025-10-24
Är du en motiverad och trygg sjuksköterska eller distriktssköterska med ett genuint intresse för hemsjukvård? Nu finns chansen att bli en av oss i vårt engagerade gäng här på Hemsjukvård Sydost! Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-10-24Om tjänsten
Som sjuksköterska/distriktssköterska hos oss på Hemsjukvård Sydost har du en nyckelroll i att skapa en meningsfull vardag för våra patienter. Du kommer att ha omvårdnadsansvar för inskrivna patienter från 18 år som är i behov av hälso- och sjukvård i hemmet. Vi arbetar vårdpreventivt i team med sjuksköterskor, arbetsterapeut, omvårdnadspersonal och enhetschef för att skapa en god och säker vård. Vi samarbetar även med läkare och fysioterapeuter från regionen. Eftersom örebroarna fritt kan välja omvårdnadsutförare kommer du ha kontakt med både våra egna verksamheter inom kommunen och privata utförare. För oss är det viktigt att utgå från ett personcentrerat och rehabiliterande arbetssätt med våra patienters önskemål och behov i fokus.
Uppdraget består av varierande arbetsuppgifter vilket ger möjlighet till omväxling och utmaningar. Hos oss finns närhet till kollegialt stöd då vi är en stor enhet där samtliga medarbetare utgår från gemensamma lokaler centralt på söder. Vi har dessutom en gemensam kvälls- och helgorganisation där alla hemsjukvårdsområden samarbetar från en och samma arbetsplats. Det här gör att vi kan främja nära kollegialt samarbete, få tydligare arbetsfördelning och se till så att du får arbeta färre kvällar och helger.
Här har du möjligheten att bli del av en engagerad arbetsgrupp där dina kompetenser och idéer som sjuksköterska tas tillvara!
Exempel på arbetsuppgifter:
Som sjuksköterska/distriktssköterska:
• arbetar du enligt omvårdnadsprocessen med medicinsk omvårdnad för patienter, självständig planering, genomförande av insatser, uppföljning/utvärdering av insatserna
• ger du råd och vägleder, utför undersökningar och behandlingar utifrån självständiga bedömningar
• arbetar du med förebyggande hälsoarbete
• arbetar du med läkemedelshantering och delegerar uppgifter till omvårdnadspersonal
Som distriktssköterska:
• har du ett extra ansvar att förmedla strukturerade arbetssätt till dina kollegor
• har du förskrivningsrätt och använder dina kunskaper om läkemedels egenskaper, ordination och dess biverkningar
• utifrån fördjupad kunskap göra hälsoekonomiska val för utredning och behandling
• handleder du kollegor i områden med utbildningsbehov och är en drivkraft på väg mot Nära vård
Om arbetsplatsen
Hemsjukvård Sydost är ett av totalt fem hemsjukvårdsområden i Örebro kommun. Vårt upptagningsområde består av tätort och landsbygd i ett omväxlande och trevligt område. Vår enhet är inne i ett spännande utvecklingsskede där vi jobbar med olika utvecklingsarbeten som till exempel koordinatorfunktion. Syftet är att förbättra tillgängligheten för invånarna och förbättra arbetsmiljön för medarbetarna. Som sjuksköterska hos oss erbjuds du ett spännande arbete med patientgrupper i olika åldrar. Uppdraget består av varierande arbetsuppgifter vilket ger möjlighet till omväxling och utmaningar.
Område vård och omsorg är en del av Socialförvaltningen. Verksamheten omfattar vård och omsorg, förebyggande verksamhet, myndighetsutövning inom området samt boendeplacering och bostadsanpassning. Inom område Vård och omsorg arbetar vi med att stödja och hjälpa människor som behöver vård, stöd eller omsorg i sin vardag.
Läs mer om hur det är att jobba inom Örebro kommun och vård och omsorg på orebro.se/jobb/socialtarbete!

Kvalifikationer
Som sjuksköterska är du trygg i dig själv och har god självinsikt. Du trivs med att ha egna ansvarsområden och tar ansvar för dina arbetsuppgifter på ett självständigt och strukturerat sätt. Att vara lyhörd och tillmötesgående i ditt bemötande, både mot kollegor och patienter ser du som en självklarhet. Du är tydlig i din kommunikation och har förmåga att säkerställa att information når fram. Dessutom har du lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter, och ser möjligheter och lösningar i det du ställs inför. Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med patienter och övrig personal, samt dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation i verksamhetssystem krävs god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Kvalifikationer
• legitimerad sjuksköterska
• B-körkort, för manuell växellåda
• kunna cykla
Meriterande:
• utbildning som distriktsköterska
• erfarenhet av arbete som sjuksköterska
• erfarenhet av arbete med hälso- och sjukvård i hemmet
Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100% eller enligt överenskommelse
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 2
Arbetstid: dag, kväll och helg
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Under rekryteringsprocessen kommer det ske en legitimationskontroll via Socialstyrelsen samt kontroll hos Inspektionen för vård och omsorg.
Ersättning
