Sjuksköterska eller distriktssköterska till Hälso- och sjukvårdsenheten
2026-03-12
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
Är du en sjuksköterska som vill arbeta extra hos oss på Hälso- och sjukvårdsenheten (HSE)?
Välkommen med din ansökan till oss på Hälso- och sjukvårdsenheten!
Just nu söker vi dig som vill arbeta som timanställd sjuksköterska på HSE.Publiceringsdatum2026-03-12Om tjänsten
Som sjuksköterska hos oss på Hälso- och sjukvårdsenheten, HSE, utför du hälso- och sjukvårdsinsatser till patienter med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar enligt LSS (Lagen om stöd och service).
Vi utgår från Tegelgatan och åker sedan ut med bil till våra patienter. Då våra patienter är barn, unga och vuxna vill vi att du som söker trivs med att jobba med alla åldersgrupper. En stor del av rollen som sjuksköterska är att självständigt genomföra kliniska bedömningar och utföra hälso- och sjukvårdsinsatser.
Vi arbetar i team med sjuksköterskor, arbetsterapeut, omvårdnadspersonal och enhetschef för att skapa en god och säker vård. Vi samarbetar även med läkare och fysioterapeuter från regionen. För oss är det viktigt att utgå från ett personcentrerat och rehabiliterande arbetssätt med våra patienters önskemål och behov i fokus.
Här erbjuder vi dig möjligheten att arbeta med varierande arbetsuppgifter och växa i din yrkesroll!
Exempel på arbetsuppgifter:
• besluta, genomföra och följa upp omvårdnadsåtgärder
• dokumentera i kvalitetsregister och verksamhetssystem
Om arbetsplatsen
Hälso- och sjukvårdsenheten utgår från lokaler på Tegelgatan 1-3 centralt i Örebro. Enheten består av sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, administratör och enhetschefer. Vi arbetar i team och stöttar varandra med patienten i fokus. Du välkomnas av en trevlig arbetsgrupp med mycket skratt och gott stöd av varandra som är måna om att du ska komma in i gruppen.
Hälso- och sjukvårdsenheten är organiserat inom Socialförvaltningens område Vård och omsorg. Verksamheten omfattar vård och omsorg, förebyggande verksamhet, myndighetsutövning inom området samt boendeplacering och bostadsanpassning. Inom område Vård och omsorg arbetar vi med att stödja och hjälpa människor som behöver vård, stöd eller omsorg.
Läs mer om hur det är att jobba inom Örebro kommun och vård och omsorg på orebro.se/jobb/socialtarbete!Kvalifikationer
Som sjuksköterska är du trygg i dig själv och har god självinsikt. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter på ett självständigt och strukturerat sätt. Att vara lyhörd och tillmötesgående i ditt bemötande, både mot kollegor och hyresgäster/kunder/patienter ser du som en självklarhet. Du är tydlig i din kommunikation och har förmåga att säkerställa att information når fram. Dessutom har du lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter, och ser möjligheter och lösningar i det du ställs inför. Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med hyresgäster/kunder/patienter och övrig personal, samt dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation i verksamhetssystem krävs god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• legitimerad sjuksköterska
• B-körkort (för manuell växellåda)
Meriterande:
• erfarenhet av arbete som sjuksköterska
• erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystemen Lifecare HSL, Lifecare SP, Pascal, NPÖ och Senior AlertTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: särskilld visstidsanställning
Sysselsättningsgrad: deltid, timvikariat
Tillträde: snarast
Arbetstid: dag, kväll och helg
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Under rekryteringsprocessen kommer det ske en legitimationskontroll via Socialstyrelsen samt kontroll hos Inspektionen för vård och omsorg.
Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), http://www.orebro.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Örebro Kommun Kontakt
Enhetschef
Madelen Södermark madelen.sodermark@orebro.se 019-21 19 36 Jobbnummer
9794224