Sjuksköterska eller distriktssköterska till Gammelstad hälsocentral
Region Norrbotten / Sjuksköterskejobb / Luleå Visa alla sjuksköterskejobb i Luleå
2026-06-22
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Är du en sjuksköterska/distriktssköterska som gillar teamarbete och varierade arbetsuppgifter med patienter i varierande åldrar kan du vara den vi söker till vårt fantastiska team. Vi erbjuder en lärorik och stimulerande arbetsplats med engagerade och kompetenta medarbetare av olika professioner som stöttar varandra och tar tillvara på varandras kompetens. Hos oss får du en individuellt anpassad inskolning tills du känner dig trygg i din roll
Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar i verksamheten. Du har en god samarbetsförmåga och arbetar väl tillsammans med andra yrkesgrupper för att säkerställa en god och patientsäker vård. Vidare har du ett helhetsperspektiv i ditt arbete, där du ser till både patientens och verksamhetens behov. Du är även självständig i din yrkesroll och har förmåga att planera, prioritera och fatta egna beslut inom ramen för ditt uppdrag.
Det här får du arbeta med
Vi erbjuder dig arbete på en rolig och intressant arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas i din roll som sjuksköterska eller distriktssköterska. Arbetet på hälsocentralen innebär bland annat egen mottagning, telefonrådgivning, chatt med patienter samt teamarbete kring patienter. Det finns även möjlighet att inrikta sig mot en specifik patientgrupp, exempelvis hjärtsjukdom, astma/KOL eller diabetes. Arbetet omfattar både planerad och akut verksamhet, vilket gör att dagarna är varierande och ibland kräver att vi snabbt prioriterar och planerar om. Under vissa dagar har vi öppen mottagning, vilket innebär en mer oplanerad verksamhet där vi tar emot patienter med varierande behov och sjukdomstillstånd. Vi arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt och strävar efter ett så effektivt och välfungerande patientflöde som möjligt.
Det här erbjuder vi dig
• Hälsocentralen är öppen dagtid; måndag till fredag. Viss tjänstgöring på jourcentralen förekommer. För närvarande ca 3 helger/år
• Vi är ett väl sammansvetsat team som har roligt på jobbet och stöttar varandra och hjälps åt
• Personligt anpassad inskolning, vi lägger stor vikt i att du som medarbetare ska känna dig trygg i din roll
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med arbetstider förlagd dagtid. Viss tjänstgöring på jourcentralen förekommer, för närvarande ca 3 helger/år. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "207004". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertsviksgatan 7 (visa karta
)
971 89 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Linda Bäckström linda.johansson-backstrom@norrbotten.se +46920284581 Jobbnummer
9971974