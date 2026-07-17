Sjuksköterska eller distriktssköterska
Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Östra Göinge Visa alla sjuksköterskejobb i Östra Göinge
2026-07-17
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Östra Göinge
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-17Om företaget
Välkommen till Capio Vårdcentral Broby – där det lilla möter det stora hjärtat!
Hos oss är det lätt att känna sig hemma. Du hittar oss enkelt med buss, och för dig som kör bil finns gratis parkering precis utanför – smidigt, eller hur?
Vi är ett engagerat och sammansvetsat team på cirka 20 medarbetare som tillsammans tar hand om våra 5 400 listade patienter – genom livets alla faser. Förutom vår vårdcentral har vi också BVC, barnmorskemottagning, kurator samt fysioterapeut med eget gym, vilket gör att vi kan erbjuda ett brett vårdutbud under samma tak.
Här möter du kollegor från flera olika professioner och får möjlighet att samarbeta tvärprofessionellt för patientens bästa.
Ingen dag är den andra lik, och det är precis så vi vill ha det! Vår vardag präglas av variation, utveckling, samarbete och många skratt längs vägen. Vi tror på styrkan i olikheter och att respekt, omtanke och stöd är grunden för ett riktigt bra arbetsklimat. Hos oss är teamkänslan stark – du har alltid kollegor nära till hands, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet. Läkargruppen och resten av teamet finns där för dig varje dag, och vi hjälps åt när det behövs.
Här är du aldrig ensam – här blir du en viktig del av något större.
Din roll
Vi letar efter en legitimerad sjuksköterska (ja, just du!) Du är grundutbildad legitimerad sjuksköterska, trygg i din roll och gillar att ta ansvar – och kanske har du ett extra gott öga för teamwork?
Som sjuksköterska arbetar du med bland annat egen mottagning inom hypertoni, chatt, hälsokontroller och triagering av patienter. Du jobbar självständigt, men aldrig ensam – vi gillar att tänka tillsammans! Varje dag samarbetar vi i team med läkare och andra proffs för att ge våra patienter den bästa möjliga vården.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du mer än bara ett jobb – du får en arbetsplats där idéer får ta plats och där du är med och gör skillnad varje dag.
Vi erbjuder en positiv och utvecklande miljö med fullt fokus på våra patienter. Vår vårdcentral styrs lokalt, vilket betyder att beslutsvägarna är korta och att du som medarbetare har stort inflytande. Här är engagemang och delaktighet inte bara ord – det är en del av vår vardag.
Samtidigt har vi tryggheten i att vara en del av en större organisation som ger stöd, inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte. Du får det bästa av två världar – det lilla sammanhanget där du är viktig, och det stora nätverket som ger dig kraft att växa.
Dessutom erbjuder vi även följande: Ex: • Kollektivavtal • Närvarande chef • Kompetensutveckling, både internt och externt • Friskvårdsbidrag • Frukost varje dag • En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska och känner dig trygg i både din yrkesroll och som person. Har du dessutom vidareutbildning till distriktssköterska ser vi det som ett extra plus. Erfarenhet är värdefullt, men vi lägger minst lika stor vikt vid vem du är och vad du vill bidra med till vårt team.
Du har patienten i fokus och möter människor med omtanke, professionalism och respekt. Med ditt lugna och förtroendeingivande sätt skapar du trygghet för både patienter och kollegor. Du trivs med att ta ansvar, har lätt för att prioritera och ser möjligheter snarare än hinder. Kvalitet genomsyrar ditt arbete, både i patientmötet och i dokumentationen.
Vi tror också att du uppskattar struktur och ordning, samtidigt som du har ett flexibelt förhållningssätt när vardagen förändras. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Framför allt söker vi dig som tycker om att arbeta tillsammans med andra. Hos oss är laget viktigt, och vi värdesätter en arbetsmiljö där vi stöttar, inspirerar och hjälper varandra att lyckas.
Nyfiken på Capio Vårdcentral Broby? Hör gärna av dig så berättar vi mer om verksamheten och vad vi kan erbjuda dig, du når oss alltid på broby@capio.se
, skriv hit så hör vi av oss till dig.
Och ja, vi börjar alltid med sex månaders provanställning – så vi hinner lära känna varandra innan vi säger "ja" på riktigt.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Publicerat: 2026-07-17
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8088495-2106134". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Snapphanegatan 1 (visa karta
)
289 92 BROBY Arbetsplats
Capio Jobbnummer
10005782