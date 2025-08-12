Sjuksköterska eller Distrikts sjuksköterska
Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Ronneby Visa alla sjuksköterskejobb i Ronneby
2025-08-12
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Ronneby
, Kristianstad
, Östra Göinge
, Växjö
, Simrishamn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-12Om företaget
På Capio Vårdcentral Ronneby har vi samlat all vår kunskap under samma tak vilket gör att vi skapar en stark och kompetent personalgrupp med många års erfarenhet av primärvård. Vi är ett härligt gäng på 20 medarbetare som tillsammans gör skillnad för våra ca 7200 listade patienter - idag och genom hela livet.
Vårdcentralen har i dag sina ljusa och fina lokaler i Ronneby och goda parkeringsmöjligheter för dig som åker bil. Vårdcentralen ligger på ca 10 minuters gångavstånd från stationen i Ronneby så det går även utmärkt att pendla med tåg eller buss. Vi har läkarmottagning, sjuksköterskemottagning, distriktssköterskemottagning, astma/kol mottagning och diabetesmottagning. På vår barnavårdscentral har vi ca 360 listade barn.
Din roll
Vi behöver nu förstärka vår enhet med en sjuksköterska eller distriktsköterska!
Dina arbetsuppgifter är omväxlande och kommer bestå av telefonrådgivning, chatt, mottagnings arbete, hälsokontroller, bedömning av akuta patienter. Arbetet är till stor del självständigt vilken innebär att kunna göra egna bedömningar och fatta egna beslut. På vår enhet arbetar vi dagligen med sambedömning där du som sjuksköterska tillsammans med läkaren och andra professioner bedömer patienterna.
Som en del av vår verksamhet har du möjlighet att aktivt arbeta för att förbättra rutiner och arbetssätt tillsammans med dina kollegor. Vi försöker anpassa oss efter hur vårt samhälle ser ut och lägger stor vikt på att våga tänka nytt!
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en arbetsplats med korta beslutsvägar, stort engagemang och en stark teamkänsla. Vi är en del av en större organisation som ger stöd, utvecklingsmöjligheter och erfarenhetsutbyte.
Dessutom erbjuder vi även följande:
• Kollektivavtal * Närvarande chef * Kompetensutveckling, både internt och externt * Friskvårds bidrag * Frukost varje dag * Nätverk inom ditt område * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Du som söker är utbildad distrikts sjuksköterska eller sjuksköterska . Du är trygg i både person och profession samt har ett patientfokuserat arbetssätt. Meriterande om du har arbetat på vårdcentral tidigare.
Du är noggrann i ditt arbete, har förmåga till flexibilitet och kan anpassa tempo och arbetsmetoder efter vad varje situation kräver. Vi värdesätter laganda och förmåga att ta initiativ. Som person är du tydlig och förtroendeingivande samt har god förmåga att strukturera och prioritera. Du är engagerad och noga med att alltid hålla hög kvalitet i ditt arbete.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Publicerat: 2025-08-12
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), http://www.capio.se Arbetsplats
Capio Kontakt
Pernilla Johansson pernilla.johansson@capio.se +46707727940 Jobbnummer
9455597