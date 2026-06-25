Sjuksköterska eller barnmorska till gynekologavdelning 96C1
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2026-06-25
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Verksamhetsområde kvinnosjukvård
Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något – ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Brinner du, precis som oss, för kvinnosjukvård? Vill du arbeta med kirurgisk vård, akutsjukvård eller har du en dröm om att bli barnmorska i framtiden? Då är vi avdelningen för dig!
Verksamhetsområde kvinnosjukvård omfattar två sektioner, sektionen för obstetrik och sektionen för gynekologi. Inom gynekologisektionen ryms vår vårdavdelning, gynekologavdelning 96C1, gynekologiska specialistmottagningarna inklusive akutmottagningen för gynekologi, samt reproduktionscentrum. Obstetriksektionen omfattar förlossningsavdelningen, BB-avdelningen samt obstetriska specialistmottagningarna. Vi har ett tätt samarbete mellan våra olika enheter inom verksamhetsområdet och är stolta över den vård vi erbjuder våra patienter inom hela Sjukvårdsregion Mellansverige.
På gynekologavdelning 96C1 får ca 1600 patienter från hela Sjukvårdsregion Mellansverige vård varje år. Vi är mycket stolta över att ha certifierats som europeiskt centrum för avancerad äggstockscancerkirurgi och opererar varje år ca 80-100 kvinnor med just ovarialcancer. Vi bedriver även nationell högspecialiserad vård vid viss endometrios där uppdraget inriktar sig på avancerad kirurgi.
Via vår akutmottagning kommer patienter i alla åldrar med olika gynekologiska tillstånd för utredning, operation och behandling. På abort- och preventivmedelsmottagningen som ligger under gynekologiska specialistmottagningarna vårdas patienter som genomgår abort fram till graviditetsvecka 21+6. I ditt arbete som sjuksköterska på gynekologavdelningen kommer det även ingå att bistå i dessa verksamheter.
Vi har även ett nära samarbete med övriga enheter inom verksamhetsområde kvinnosjukvård och vårdar vissa obstetriska patienter.
Ditt uppdrag
Som sjuksköterska eller barnmorska på gynekologavdelning 96C1 kommer du att vårda patienter som utreds och opereras för gynekologisk cancer och andra gynekologiska sjukdomar. Du kommer också att möta patienter som söker akut gynekologisk vård, exempelvis med infektioner eller komplikationer under tidig graviditet samt patienter som genomgår abort. Hos oss arbetar du i vårdlag med undersköterska, läkare och andra roller.
Dina kvalifikationer & kompetens
Du är legitimerad sjuksköterska/barnmorska med ett övergripande intresse för kvinnosjukvård och kirurgisk vård. Du är flexibel, nyfiken och kunskapstörstande samt besitter en god kommunikativ förmåga i såväl tal som skrift. Du värdesätter och bidra till ett gott samarbetsklimat.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning med omfattning 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Provtjänstgöring kan komma att tillämpas. Tjänsten innebär rotationstjänstgöring dag, kväll och natt. Nattetid flyttas akutmottagningen för gynekologi in i avdelningens lokaler och du arbetar då även med att ta emot, triagera och handlägga de patienter som söker akut gynekologisk vård.
Tjänsten riktar sig såväl till dig som ny sjuksköterska som sjuksköterska med tidigare erfarenhet. Tillsammans skapar vi en god arbetsmiljö där du som medarbetare är en viktig del i att driva och utveckla verksamheten framåt för att erbjuda den bästa vården för våra patienter.
Introduktion planeras under fyra veckor med möjlighet till förlängning. Som nyutexaminerad sjuksköterska får du gå yrkesintroduktionen "kliniskt utvecklingsår" som en del i din introduktion. Detta ger fördjupade kunskaper och förutsättningar till en god start i din nya yrkesroll som sjuksköterska. Utbildningen utgör 20% av din arbetstid det första året, med bibehållen lön.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Kontakta avdelningschef Johanna Gudmundsson, 018 617-11 61
Facklig representant för Vårdförbundet kontakta avdelningen på nummer, 018-611-56 81
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Vänta inte med din ansökan då tjänsten kan komma att tillsättas löpande.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS634/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9978488