Sjuksköterska/distriktssköterska, vårdboende/ord. boende. Dagtid
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Karlskoga Visa alla sjuksköterskejobb i Karlskoga
2026-07-23
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I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. Vår kommun växer och du har alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!
Vi söker fler sjuksköterskor som vill vara med och förändra liv och göra Karlskoga kommuns sjukvård ännu bättre. Det är du och dina arbetskamrater som gör oss till en attraktiv arbetsplats. Vill du till en arbetsplats med större frihet där du kan påverka din arbetsdag? Välbefinnande hos våra sjuksköterskor är viktigt för oss då det främjar arbetsmiljön och ger positiva effekter på vården som bedrivs.
Vi som arbetar inom hälso- och sjukvårdsenheten i kommunen har ett meningsfullt jobb där vi värdesätter att patienterna ska få den hjälp de verkligen behöver. Bland annat har vi satsat på stödresurser så som vaktmästare och undersköterskor så att du ska kunna satsa fullt ut på din roll som sjuksköterska.
Karlskoga kommun är uppdelad i geografiska områden som innefattar särskilda boenden, ordinära boenden, korttidsvård och LSS/psykiatriverksamhet.
Sjuksköterskor som arbetar i Karlskoga kommun representerar en bred kompetens och en mångfald av erfarenheter. Vi anpassar introduktionen för dig som ny.
Sjuksköterskorna i Karlskoga kommun är samlokaliserade och utgår från samma enhet för att kunna arbeta i team och hjälpas åt. Det skapar mervärden såsom nära kollegialt samarbete.
Vi erbjuder en trygg inskolning i form av en säker bredvid gång.
Vi erbjuder möjlighet till vidareutbildning till distriktssköterska och satsar på spetskompetenser inom exempelvis diabetes, palliativ vård och sårvård.
Det finns bra kommunikationer med pendlingsavstånd till städer som Degerfors, Karlstad, Örebro, Kristinehamn.
Vill du prata med någon av de sjuksköterskor som arbetar här i dag för att få en inblick i vad arbetet innebär så är du välkommen att höra av dig till någon av enhetscheferna för att få kontakt med en av våra sjuksköterskor. Du är också varmt välkommen att hospitera hos oss.
Vill du ha kul på jobbet, arbeta i team och känna att du gör skillnad, då har vi jobbet för dig.
5 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-23Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska i Karlskoga kommun ansvarar du för de medicinska insatserna på antingen särskilda boenden, i ordinärt boende eller inom LSS/psykiatri. Du arbetar med sedvanliga hälso-och sjukvårdsuppgifter som exempelvis bedömningar, uppföljningar, läkemedelshantering, dokumentation, vård i livets slut. Du utgår från ett av våra tre team som består av norr, väst och öst där du har ett nära samarbete med andra kollegor. Arbetet som sjuksköterska inom kommunen är omväxlande, lärorikt och spännande och ger dig chansen att arbeta både självständigt och i team.
Arbetstiden är dagtjänstgöring med helgtjänstgöring var sjätte helg. Du arbetar var sjätte jul och var sjätte nyår.
Välkommen med din ansökan.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad distriktssköterska eller sjuksköterska.
Du är en god förbild i din ledar- och handledarroll och du är öppen för och ser behov av förändringar och arbetar med stort patientfokus där du kan ta beslut gällande patienternas behov och önskemål. Kvalitet, gott bemötande och samarbete är viktiga framgångsfaktorer i vår verksamhet. För dig är det självklart att utgå från dessa i mötet med patienter, anhöriga och kollegor.
Meriterande är lämplig vidareutbildning för verksamheten och erfarenhet från liknande arbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Körkort och körvana är ett krav.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Registerkontroll
För att få arbeta brukar- och patientnära ska du lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem. Vänd dig istället till PA-support (HR-avdelningen) tel: 0586-610 55 för vidare hantering.
Karlskoga kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att vi ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337156". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskoga Kommun
(org.nr 212000-1991)
Katrinedalsgatan 2-4 (visa karta
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691 83 KARLSKOGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Biträdande enhetschef
Åsa Bråthe +4658662253 Jobbnummer
10009859