Sjuksköterska/Distriktssköterska till Vislanda vårdcentral
Achima Care AB / Sjuksköterskejobb / Alvesta Visa alla sjuksköterskejobb i Alvesta
2025-12-15
, Växjö
, Hylte
, Uppvidinge
, Ljungby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Achima Care AB i Alvesta
, Växjö
, Ljungby
, Älmhult
, Emmaboda
eller i hela Sverige
Distriktssköterska/sjuksköterska sökes - väx med oss på Vislanda Vårdcentral!
Vill du vara med och utveckla framtidens primärvård i en trygg och engagerad miljö? Då är detta jobbet för dig!
Achima Care Vislanda växer - vi får fler listade patienter och satsar på att utveckla våra sköterskemottagningar. Därför söker vi nu en distriktssköterska eller sjuksköterska som vill bidra med kompetens, kvalitet och nytänkande. Har du erfarenhet inom diabetes, astma/KOL eller annan specialitet? Då är det ett stort plus! Hos oss möter du en välbemannad vårdcentral med stabil grund och stark gemenskap. Vi tar oss tid för både människor och samarbeten, och vår vardag präglas av engagemang, yrkesstolthet och en vilja att göra skillnad - med nära till både skratt och kollegialt stöd. Din arbetsdag blir varierad och meningsfull. Du arbetar med mottagningsbesök, telefonrådgivning via TeleQ och hanterar ärenden digitalt. Tillgänglighet är en självklarhet hos oss, och vi strävar efter att ge patienterna det lilla extra.
Vi söker dig som är legitimerad distriktssköterska eller sjuksköterska, har ett genuint intresse för primärvård och vill bidra med kvalitet och nytänkande. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, är strukturerad och har god kommunikativ förmåga. Erfarenhet från vårdcentral är meriterande.
Vi erbjuder
En arbetsplats där trygghet, arbetsglädje och utveckling är viktiga ledord
Kollegialt stöd, skratt och en stark vilja att utvecklas - både som individ och som arbetsgrupp
Möjlighet att påverka och vara delaktig i verksamhetens utveckling
Ett arbete där du får göra skillnad - varje dag
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Om Achima
Achima grundades redan år 2004 och har sedan dess varit aktörer inom primärvården. Idag har vi 11 vårdcentraler runt om i Sverige och ett huvudkontor som är beläget i vackra Karlskrona.
Som anställd hos oss kommer du snabbt märka att vi har en stark företagskultur. Företagskulturen kallar vi The Achima Way och präglas av en familjär känsla med mycket arbetsglädje och fokus på bemötande. Vill du lära känna oss bättre innan du söker tjänsten? Besök oss gärna på sociala medier: Linkedin, Facebook och Instagram.
Missa inte heller att läsa om alla förmåner du får som anställd hos oss! För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta verksamhetschef, Gunilla Eriksson, på gunilla.eriksson@achima.se
alternativt 0733 248 778. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Achima Care AB
(org.nr 556601-9823), http://www.achima.se/ Arbetsplats
Achima Care Kontakt
Gunilla Eriksson gunilla.eriksson@achima.se 0733248778 Jobbnummer
9644697