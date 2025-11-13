Sjuksköterska/distriktssköterska till vårdcentralen Verkstaden, Arvika
Region Värmland / Sjuksköterskejobb / Arvika Visa alla sjuksköterskejobb i Arvika
2025-11-13
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Värmland i Arvika
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Kil
eller i hela Sverige
Är du sjuksköterska/distriktssköterska som är intresserad av att arbeta i ett öppet arbetsklimat där kvalitet är i fokus? Här får du ett varierat jobb med stor mångfald.
Din arbetsplats
Vill du arbeta i en verksamhet som sätter både patienten och framtidens vård i centrum? Vi söker nu en engagerad distriktssköterska eller sjuksköterska till vår vårdcentral med cirka 18 300 listade patienter. Tillsammans har vi en central roll i att utbilda framtidens vårdpersonal, vilket innebär att du blir en del av en lärande miljö med stort fokus på kvalitet och utveckling. Vi är en arbetsplats där vi ser till både patienternas och medarbetarnas bästa. Möjlighet till vidareutbildning finns.
Hos oss får du möjlighet att vara med och utveckla den nära vården, bland annat genom vårt mobila team som kommer startas upp inom kort. Det mobila teamet kommer ge oss möjlighet till hembesök som en viktig del i att ge trygghet och kontinuitet för våra patienter.Publiceringsdatum2025-11-13Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består bland annat av telefonrådgivning och bedömning samt egen mottagning med fokus på patientnära arbete. Vissa dagar kommer du bemanna vårt mobila team tillsammans med undersköterska.
När du börjar hos oss anpassar vi förstås din introduktion utifrån dig och din bakgrund.
Dina kunskaper och kompetenser
Du är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska med goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. För att trivas hos oss är du en positiv och självgående person som har lätt för att samarbeta. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ditt engagemang för patienten och för arbetsmiljön. Har du vidareutbildat dig inom astma/KOL eller diabetes så är det meriterande. Då det ingår resor i tjänsten behöver du ha B-körkort.
Intervjuer kommer ske löpande under ansökningstiden så välkommen med din ansökan redan idag.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/252374". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vårdcentralen Verkstaden Kontakt
Christina Olsson, biträdande enhetschef 010-8312633 Jobbnummer
9602287