Sjuksköterska/distriktssköterska till Vårdcentralen Vallås, Halmstad
Region Halland / Sjuksköterskejobb / Halmstad Visa alla sjuksköterskejobb i Halmstad
2026-06-30
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Nu förstärker vi vårt team och söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska! Vill du arbeta i en verksamhet där varje patientmöte är unikt och präglas av kvalitet, omtanke och professionalism? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska kommer du få arbeta på läkarmottagningen. Arbetet på läkarmottagningen består av telefonrådgivning via Tele-Q samt chatten Clinic24, tidsbokning samt planerat och akut mottagningsarbete. Du kommer även att utföra bedömning och egenvårdsrådgivning till patienter som söker planerat och akut. Som distriktsköterska arbetar du även med egen mottagning på vår distriktsköterskemottagning. Om du har utbildning som astma/KOL-sjuksköterska eller är diplomerad rökavvänjare finns möjlighet att ha egen mottagning även inom detta.
Om arbetsplatsen
Vi som arbetar på Vårdcentralen Vallås är ett positivt gäng som trivs tillsammans och är stolta över det goda samarbetet mellan våra olika professioner. Vi är nyfikna och vågar prova nya idéer. Vi arbetar med fokus på att varje patientmöte är unikt och ska bli det bästa.
Vårdcentralen Vallås har cirka 6 300 listade patienter. Vi har läkarmottagning med specialistläkare i allmänmedicin, barnavårdscentral, distriktssköterskemottagning och vaccinationsmottagning. På vårdcentralen finns även sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och psykolog. Säbo, ett äldreboende i området är knutet till vårdcentralen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, eller vidareutbildad distriktssköterska. Erfarenhet av arbete på vårdcentral, TeleQ eller triagering är meriterande men inget krav. Kunskap och erfarenhet av att ha arbetat i det vårdadministrativa systemet Cosmic är mycket fördelaktigt.
Du har patienten i fokus och är bekväm med att arbeta såväl självständigt som i team. Du är noggrann i ditt arbete och har förmåga till flexibilitet. Viktigt är också att du bidrar till en god stämning i arbetsgruppen och har ett gott och professionellt bemötande gentemot dina kollegor och de som besöker vårdcentralen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Goda kunskaper i det svenska språket -i såväl tal som skrift- förutsätts, likaså goda datorkunskaper.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som sjuksköterska här
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland – bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Region Halland följer främst det centrala kollektivavtalet HÖK (Huvudöverenskommelsen) med bilagor som AB (Allmänna bestämmelser), i vissa fall kan även avtalet BEA användas. HÖK med bilagor hittar du på www.skr.se
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Vallås Torg 14 (visa karta
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302 58 HALMSTAD Arbetsplats
Vårdcentralen Halland Kontakt
Verksamhetschef (v.27-28)
Regina Laumann 0720-858536 Jobbnummer
9985975