Sjuksköterska/distriktssköterska till Vårdcentralen Valdemarsvik
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Valdemarsvik Visa alla sjuksköterskejobb i Valdemarsvik
2026-05-04
, Åtvidaberg
, Söderköping
, Norrköping
, Västervik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Valdemarsvik
, Åtvidaberg
, Söderköping
, Norrköping
, Linköping
eller i hela Sverige
Vårdcentralen som ligger i skärgårdskommunen Valdemarsvik, beläget mellan Norrköping och Västervik, rekryterar nu en sjuksköterska/distriktssköterska. Vi ansvarar för cirka 7 000 listade patienter och under sommarmånaderna tredubblas befolkningen då Valdemarsvik är en omtyckt semesterort.
Vårt erbjudande
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete på en arbetsplats med bra laganda, där vi hjälps åt med patienten i centrum. Vi har en positiv inställning till nya idéer och arbetssätt där du kommer vara en viktig del. Du har möjlighet att resa på arbetstid och i tjänsten ingår lönetillägg.
Här kan du läsa om vår karriärstege för sjuksköterskor och om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-05-04Dina arbetsuppgifter
Vi söker en sjuksköterska till vårt härliga team. Vi erbjuder ett stimulerande, självständigt och varierat arbete inom primärvården där du möter patienter i alla åldrar. Tjänsten innefattar främst mottagningsarbete och telefonrådgivning via Tele-Q men även möjlighet att på sikt ansvara för egen mottagning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av och är komfortabel i självständigt arbete samtidigt som du har förmågan att ställa om till teamarbete gentemot andra professioner såsom undersköterskor och läkare.
Då kompetens och en trygg arbetsmiljö är grunden till en säker vård, lägger vi stort fokus
vid introduktion och vidareutbildning. Som nyanställd får du en introduktion anpassad efter din bakgrund och erfarenhet. Vi hoppas att du vill bli en del av vårt team på Vårdcentralen Valdemarsvik.
Arbetsgrupp
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, fyra jourcentraler, Vårdcentrum Finspång, barnhälsovårdsenheten, vaccinationskliniken, 1177 och allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska/ distriktssköterska. Vidare behärskar du svenska i tal och skrift, motsvarande nivå C1.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Som person har du en god samarbetsförmåga och ett trevligt bemötande mot patienter och kollegor. Du är tydlig i din kommunikation, flexibel och kvalitetsmedveten. Vidare känner du dig trygg i din yrkesroll och att stundtals arbeta i högt tempo är inget problem. Vi söker dig som har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser positivt på förändrings- och utvecklingsarbete. Du tar ansvar för dina uppgifter och har förmågan att fatta egna beslut utifrån din profession. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Brogatan 4 C (visa karta
)
615 30 VALDEMARSVIK Arbetsplats
Vårdcentralen Valdemarsvik Kontakt
Åsa Lindberg, Vårdförbundet 010-1044659 Jobbnummer
9890499