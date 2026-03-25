Sjuksköterska/distriktssköterska till Vårdcentralen Skiftinge
2026-03-25
Vårdcentralen Skifinge, Eskilstuna

Publiceringsdatum: 2026-03-25
Vill du arbeta med ett fantastiskt team av sjuksköterskor/distriktssköterskor som kännetecknas av stort engagemang och kollegialt stöd? Då ska du söka tjänsten hos oss på Vårdcentralen Skiftinge.
Skiftinge är en vårdcentral som ligger i utkanten av Eskilstuna där alla professioner finns representerade. Vi har ca 11.500 listade patienter och i våra lokaler finns även en familjecentral. Vi upplevs som en trivsam arbetsplats med ca 50 anställda medarbetare. Arbetsklimatet kännetecknas av arbetsglädje med nära och prestigelös samarbete med alla professioner inom vårdcentralen. Arbetet kring våra patienter sker teambaserat. Detta stärker vår patientsäkerhet och självklart är det alltid våra patienter som är i fokus för vårt arbete.
Vi strävar efter att vara i framkant vad gäller nya arbetssätt, digitalisering och ser möjligheter i att ständigt utveckla och förbättra vårt patientarbete. Vi har nyligen börjat med ett arbete gällande lättvårdsmottagning, utveckling kring arbetet omkring hemsjukvårdspatienter och även patienter med funktionshinder SMO. Vi vill på alla sätt erbjuda ett roligt, stimulerande, trivsamt och utvecklande arbete. Arbetsuppgifter
Vi kan erbjuda ett omväxlande arbete där du möter patienter i alla ådrar och från olika kulturer. En ständig variation av arbetsuppgifter såsom telefonrådgivning, digitala vårdkontakter och mottagningsbesök. Patient rondarbete tillsammans med olika professioner. Du driver ditt eget arbete men bidrar också till helheten på vårdcentralen och utvecklar verksamheten tillsammans med oss. Som anställd hos oss finns goda möjligheter för utveckling.
Din kompetens
Du är legitimerad sjuksköterska/distriktssköterska. Vi ser gärna att du har arbetat som sjuksköterska tidigare.
Vi söker dig som i grunden är positiv och har ett intresse för personlig- och organisatorisk utveckling då vår verksamhet växer och anpassas efter patienternas behov. Kanske har du något särskilt intresseområde som diabetes, hjärtsvikt, blodtryck, inkontinens eller annat som du skulle vilja implementera? Du är bekväm med att arbeta självständigt och ta egna beslut samtidigt som du har en god samarbetsförmåga. Du har ett patientcentrerat arbetssätt, är lyhörd och flexibel i ditt arbete. Du ser lösningar istället för problem och har en god förmåga att prioritera.
Du är serviceinriktad och kan ge "det lilla extra" till patienterna du möter. Då är du den vi söker.
Du har god datorvana och erfarenhet av journalsystemet Cosmic.
Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper.
Anställningsform.
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef Eva Andersson 016-10 34 37.
Facklig företrädare Kristiina Fagerberg 016-10 43 54.
Övriga fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Vårdcentralen Skiftinge!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-04-23
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RPV-26-038".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING
