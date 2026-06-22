Sjuksköterska/distriktssköterska till Vårdcentralen Mantorp
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Mjölby Visa alla sjuksköterskejobb i Mjölby
2026-06-22
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Nyfiken på primärvård eller söker du en ny arbetsplats? Då har vi en längre vikarierande sjukskötersketjänst på Vårdcentralen Mantorp.
Vi på Vårdcentralen Mantorp söker dig som vill arbeta under en ordinarie medarbetares tjänstledighet för vidareutbildning, med start i augusti 2026 till och med 30 november 2027.
Välkommen till en trevlig och positiv arbetsgrupp
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg samt Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård genom hela livet – för nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på god arbetsmiljö, utveckling och hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och har samtidigt ett utvecklingsinriktat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom yrket, bli chef eller utvecklas vidare genom exempelvis specialisering eller forskning.
Vårdcentralen Mantorp ligger centralt i Mantorp, endast två minuters promenad från pendelstationen. Med östgötapendeln tar det 13 minuter till Linköping och 7 minuter till Mjölby. Mantorp är ett snabbt växande samhälle på östgötaslätten med cirka 4 000 invånare. Tillsammans med omkringliggande landsbygd har vårdcentralen cirka 7 500 listade patienter.
Vårdcentralen är välfungerande med god ekonomi och stabil bemanning. Vår målsättning är att erbjuda trygg och säker vård med hög kvalitet, god tillgänglighet och ett gott bemötande. En viktig grund för detta är vårt välfungerande lagarbete, som vi ser som avgörande både för personal och patienter.
På vårdcentralen finns läkarmottagning, distriktssköterska- och sjuksköterskemottagning, samtalsmottagning, BVC, äldrevårdsmottagning samt sköterskebaserade mottagningar inom diabetes, astma/KOL, bensår och inkontinens. Vårdcentralen har även ett väl etablerat samarbete med vårdgrannar såsom hemsjukvård och SÄBO inom Mjölby kommun.
På Vårdcentralen Mantorp arbetar vi tillsammans i team och i ett öppet klimat där varje medarbetare är en viktig del av verksamheten. I vårt arbete hjälps vi åt genom tydliga strukturer och rutiner, men framför allt genom ett gott samarbete, för att kunna erbjuda patienterna säker vård, gott bemötande och kontinuitet.
Vi har en god arbetsmiljö och är stolta över vår arbetsplats. Vi är en mindre arbetsgrupp med 26 medarbetare som arbetar nära varandra i ett öppet och prestigelöst arbetsklimat.Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller legitimerad distriktssköterska. Tidigare erfarenhet av primärvård är meriterande men inget krav. Vi erbjuder ett stimulerande, självständigt och varierat arbete. På vårdcentralen kommer du bland annat att arbeta med egen mottagning. Du har erfarna sjuksköterskor och distriktssköterskor som närmaste kollegor och ni driver och utvecklar verksamheten tillsammans.
Telefonrådgivning, som är patientens väg in till vårdcentralen, är en viktig del av arbetet.
Vi behöver dessutom förstärkning till vår diabetesmottagning, så erfarenhet av eller intresse för diabetesvård är välkommet. Vårt sjukskötersketeam består av tio medarbetare. På grund av vidareutbildning till distriktssköterska behöver vi förstärkning genom ett vikariat under drygt ett års tid. Eftersom vi är en relativt liten vårdcentral och arbetsgrupp kommer du att samarbeta nära samtliga yrkesprofessioner. Vi erbjuder dig en introduktion som anpassas efter dina behov.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska, gärna med erfarenhet av primärvård, meriterande är erfarenhet, alternativt intresse för diabetes. Du behärskar svenska språket i tal och skrift, motsvarande C1-nivå. Erfarenhet av journalsystemet Cosmic är meriterande.
Du har god samarbetsförmåga och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete. Du är trygg i din yrkesroll och har förmåga att kunna fatta självständiga beslut utifrån din profession. Du har god kommunikationsförmåga gentemot patienter, kollegor och andra verksamheter. Vi söker dig som är engagerad och intresserad av att tillsammans med kollegor och andra professioner arbetar för att ge våra patienter en god och säker vård. Du har även lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, är stresstålig och kommunicerar på ett tydligt och prestigelöst sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Detta är en tidsbegränsad tjänst på 75% som sjuksköterska/distriktssköterska med tillträde enligt överenskommelse. Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Sök tjänsten HÄR
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Häradstorget 1 (visa karta
)
595 57 MANTORP Arbetsplats
Vårdcentralen Mantorp Kontakt
vårdenhetschef
Anne Wågbrant anne.wagbrant@regionostergotland.se 073-0364098 Jobbnummer
9973893