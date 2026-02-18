Sjuksköterska/distriktssköterska till Vårdcentralen Kärna
2026-02-18
Vi söker ny kollega till vårt team.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Vårdcentralen Kärna ligger i Malmslätt på bekvämt cykelavstånd från centrala Linköping. Vi är en vårdcentral med cirka 40 medarbetare med både en lång och gedigen erfarenhet representerad, blandat med arbetskamrater som är mer nya inom primärvården och där vi kompletterar varandra i kunskap och erfarenheter. Vårdcentralen har cirka 11 700 patienter listade och bedriver en komplett primärvård. Vi är också en Akademisk Vårdcentral vilket innebär att forskning och utveckling är en stor del av vår verksamhet. Vårdcentralen har hög forskningskompetens med flera disputerade medarbetare
Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete med telefonrådgivning och mottagnings-arbete. Du har även möjlighet att bedriva egen mottagning inom ett specialområde som du har vidareutbildning i eller så kan vi erbjuda kompetensutveckling inom något av våra specialist-
områden. Arbetet innebär både ett självständigt arbete samt nära samarbete med andra yrkesgrupper.
Mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska och/eller vidareutbildad till distriktssköterska. Om du har ett intresse för diabetes alternativt är diabetessköterska så är det en fördel, dock inget krav för tjänsten. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom primärvård.
Du har god initiativförmåga och förmåga att kunna fatta egna beslut. Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du kommunicerar på ett tydligt sätt. Du är trygg och stabil och har välgrundade och tydliga värderingar som du baserar ditt agerande på. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt och tar ansvar för din uppgift. Du har även lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Detta är en tillsvidareanställning med tjänstgöringsgrad 100 %. Tjänstgöringsgrad kan diskuteras. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
