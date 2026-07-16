Sjuksköterska/Distriktssköterska till vårdcentralen Dalbo
Region Kronoberg, Primärvården / Sjuksköterskejobb / Växjö Visa alla sjuksköterskejobb i Växjö
2026-07-16
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I Region Kronoberg arbetar vi för att människor i länet ska kunna leva ett tryggt och hållbart liv. Varje dag möter vi kronobergarna i vården, i kollektivtrafiken och i arbetet med länets utveckling. Här tas idéer tillvara, det finns stora möjligheter till utveckling och ett arbetsklimat som är välkomnande, öppet och präglat av vänlighet.
Välkommen till primärvården! Vår idé är enkel: när du behöver oss finns vi här. Tillsammans skapar vi en primärvård som gör skillnad för generationer. Primärvården består av 21 offentligt drivna vårdcentraler, 1177, primärvårdsrehab, familjehälsan och En väg in för barn och unga med psykisk ohälsa. Vi är en verksamhet i ständig utveckling, med målet att vara nära kronobergaren – genom hela livet. Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för våra patienter – att kronobergarna får rätt vård och behandling, i rätt tid av bästa möjliga kompetens.
Nu söker vi en distriktssköterska eller sjuksköterska till vårt team på vårdcentralen Dalbo. På vårdcentralen Dalbo i Växjö arbetar vi för att våra patienter ska få vård av god kvalité och att de ska känna trygghet och tillit. Vi vill att alla medarbetare ska ha goda förutsättningar att klara sitt uppdrag. Kompetensutveckling är därför ett signum och vi värnar om en bra arbetsmiljö. Det är viktigt för oss att du både kan trivas och utvecklas på jobbet.
Vårdcentralen Dalbo ligger i centrala Växjö och har ungefär 9600 listade patienter med en stor mångfald, från olika kulturer och med varierande bakgrund. Vi är en arbetsplats med fokus på utveckling och vi har startat resan mot framtidens primärvård, vi hoppas du vill vara med!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-16Arbetsuppgifter
Är du nyfiken på eller har erfarenhet av arbete inom primärvården? Det är ett varierat och spännande arbete med patienter i alla åldrar och där den ena dagen inte är den andra lik. Genom ditt arbete på mottagning och med telefonrådgivning så arbetar du med både förebyggande hälsovård samt möter vuxna och barn med mer akuta besvär i olika livssituationer.
Vi erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete där du får möjlighet att utvecklas tillsammans med erfarna och kompetenta medarbetare.
Som distriktssköterska/sjuksköterska inom primärvården ingår även att bemanna med din kompetens på vår jourläkarcentral med enstaka pass per månad.Kvalifikationer
Vi söker dig som är distriktssköterska eller legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet från vårdcentral eller mottagningsarbete. Vi ser också positivt på om du har erfarenhet av att arbeta med diabetesmottagning, Astma KOL mottagning, eller annan förebyggande hälsovård.
Som person är du engagerad och gillar att bidra till vårdcentralens utvecklingsarbete. I vår omställning till den nära vården kommer arbete med preventiva och hälsofrämjande insatser vara en viktig del, vi ser gärna att du är intresserad av dessa frågor.
I vardagen är du bekväm med att anpassa dig till de förändringar som kan uppstå under en arbetsdag och har stor förmåga att samarbeta med både kollegor och patienter. Det är självklart för dig att bidra till ett gott arbetsklimat på arbetsplatsen och du står upp för vår gemensamma värdegrund, respekt för människan.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Inför anställning begärs utdrag av misstanke- och belastningsregistret av arbetsgivaren.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
För att läsa mer om gällande kollektivavtal och ingångslön: https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 471/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065)
Södra Järnvägsgatan 1 (visa karta
)
352 37 VÄXJÖ Arbetsplats
Region Kronoberg, Primärvården Kontakt
HR-konsult
Lisa Bark lisa.bark@kronoberg.se Jobbnummer
10004257