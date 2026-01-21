Sjuksköterska/Distriktssköterska till vårdcentralen Birka
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Välkommen till primärvården! Vår idé är enkel: när du behöver oss finns vi här. Tillsammans skapar vi en primärvård som gör skillnad för generationer. Primärvården består av 21 offentligt drivna vårdcentraler, 1177, primärvårdsrehab, familjehälsan och En väg in för barn och unga med psykisk ohälsa. Vi är en verksamhet i ständig utveckling, med målet att vara nära kronobergaren - genom hela livet. Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för våra patienter - att kronobergarna får rätt vård och behandling, i rätt tid av bästa möjliga kompetens.
Nu söker vi en engagerad sjuksköterska/distriktsköterska till vårt team på vårdcentralen Birka.
Vårdcentralen Birka ligger på öster i Växjö och är en lagom stor vårdcentral med samlad erfarenhet och kunskap. Vi vet att det är våra medarbetare som skapar trygghet och kvalitet för våra patienter - därför ser vi till att du blir sedd, lyssnad på och uppskattad. Hos oss får du möjlighet att växa, påverka och bidra till en vård som gör skillnad.
Arbetet hos oss är varierande där ingen dag är den andra lik. Du kommer att möta patienter i alla åldrar och livssituationer. Vissa patienter möter vi kontinuerligt medan andra mer sällan. Vi erbjuder grundläggande hälso- och sjukvård för alla åldersgrupper, rådgivning, rehabilitering, förebyggande hälsoinsatser, barnhälsovård och psykiatrikompetens.
Vi har specialistmottagningar inom sår, diabetes, astma/KOL, inkontinens, demens, äldre och barnhälsovård, vilket ger dig möjlighet att fördjupa din kompetens inom flera områden. Du kommer att arbeta tillsammans med erfarna och kompetenta kollegor som stöttar din utveckling och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Som distriktssköterska/sjuksköterska hos oss kommer du att ha omväxlande dagar med varierande arbetsuppgifter. Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera mottagningsarbete, telefonrådgivning och bedömning via telefon/video. Vi kommer att ta hänsyn till dina tidigare erfarenheter och planera introduktionen efter dina förutsättningar.
Som distriktssköterska/sjuksköterska inom primärvården bidrar du även med din kompetens på vår jourläkarcentral. Där finnas vi till för våra medborgare, helger och vardagar efter kl. 17. Vi är många som delar på uppdraget och vi erbjuder dig en särskild introduktion för jourläkarcentralen, allt för att du ska känna dig trygg och kunna utvecklas i ditt uppdrag.Kvalifikationer
Vi söker dig som är distriktssköterska eller legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet av vårdcentral eller annat mottagningsarbete.
Du är positiv, engagerad och har förmågan att arbeta både självständigt och i team. Du är flexibel, ansvarstagande och har ett genuint intresse för att hjälpa människor. Dessutom är du inte rädd för att använda och utforska digitala lösningar.
Om du känner igen dig i denna beskrivning, ser vi fram emot att välkomna dig till vårt team!
Om du funderar på att flytta hit erbjuder vi dig inflyttarservice, det vill säga ett antal tjänster som ska göra det lättare att etablera sig som nyinflyttad i Kronoberg.
