Sjuksköterska/ Distriktssköterska till Vårdcentral Rättvik
Region Dalarna / Sjuksköterskejobb / Rättvik Visa alla sjuksköterskejobb i Rättvik
2025-09-01
, Leksand
, Mora
, Gagnef
, Orsa
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Rättvik
, Leksand
, Mora
, Gagnef
, Orsa
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vårdcentralen Rättviks har ca 10 500 listade patienter och vi är cirka 55 medarbetare. Här arbetar ett flertal olika professioner och vi har ett nära samarbete med varandra. Vi har välfungerande specialistsjuksköterskemottagningar inom områden Diabetes, Astma och KOL, Hypertoni, Beroende, Demens, sårmottagning, vårdsamordning och samordning med våra vårdgrannar.
Sjuksköterska/ Distriktssköterska till Vårdcentral RättvikPubliceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
Vi har fått möjlighet att förstärka vår mottagning och söker dig en engagerad sjuksköterska/ Distriktssköterska.
Du kommer få arbeta med kompetenta och trevliga medarbetare där våra patienter alltid är i fokus och där du som personal ska trivas och får möjlighet till att bidra till en god arbetsmiljö och utvecklas inom din profession. Som sjuksköterska/distriktssköterska hos oss kommer du att stöta på en bred variation av arbetsuppgifter från att ta hand om akuta situationer till att arbeta med egen mottagning med patienter i alla åldrar.
Dina arbetsuppgifter på vårdcentralen kommer att vara sjukvårdsrådgivning via telefon och 1177 chatt och mottagningsarbeten. Möjlighet till att arbeta med specialistmottagning utifrån verksamhetens behov, och intresse för psykisk hälsa och beroendeproblematik är av stort värde för verksamheten.
Vi arbetar i journalsystemet Take Care, men kommer att byta till Cosmic under hösten.
Vårt uppdrag styrs av Vårdval Dalarna. Låter det intressant så är du välkommen med din ansökan.
Övrig informationKvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Meriterande:
Specialistutbildad distriktssköterska
Erfarenhet av sjuksköterskeyrket
Intresse och/eller kunskap om psykisk hälsa och beroendeproblematik.
Du är flexibel och har en god förmåga att arbeta självständigt. Du uppskattar att samarbeta med andra yrkeskategorier och instanser och är mån om att ha ett gott bemötande. Du är intresserad av att verka för en god arbetsmiljö. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Intervjuer kommer ske löpande.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:599". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
1:a linjens chef
Christina Gudmunds 0248-494728 Jobbnummer
9484146