Sjuksköterska/Distriktssköterska till To Care i Solna
2026-04-15
Nu utökar vi vårt team på To Care Solna! Vi är den lilla kliniken med det stora hjärtat. Hos oss kommer du till en engagerad personalgrupp, som tillsammans bidrar till en trivsam och familjär arbetsplats.
Vill du bli en del av vårt härliga team? Då ser vi fram emot att lära känna dig!
Vad erbjuds du?
I rollen som sjuksköterska arbetar du med telefonrådgivning och mottagningsarbete. Du deltar i den medicinska bedömningen och arbetar nära andra yrkeskategorier vid mottagningen. Vi använder oss utav journalsystemet Take Care och vi ser gärna att du kan hantera detta system. Vi vill gärna att du är med och arbetar med processer och rutiner.
Hos oss kommer du få väldigt fina kollegor, stor omtanke om varandra och nära till skratt kännetecknar gänget. Våra yrkesprofessioner är distriktsläkare, psykolog, distriktssjuksköterska, sjuksköterskor, undersköterskor och rehabiliteringskoordinator. Alla med samma ambition - Att vara vårdcentralen med stort hjärta!
Vem söker vi?
Vi söker en kompetent och positiv sjuksköterska och ser gärna att du har erfarenhet av primärvård sedan tidigare. Vi lägger stor vikt att du tillsammans med dina kollegor bidrar till ett öppet och positivt arbetsklimat.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du har lätt för att arbeta självständigt samt har en god samarbetsförmåga med de övriga i teamet. Självfallet har du alltid patienten i fokus och du värnar om ett gott bemötande både i telefon och i det personliga mötet.
Anställning och ansökan
Tjänsten är en tillsvidaretjänst. Vi applicerar provanställning. Tjänstgöringsgrad kan diskuteras med rätt kandidat. Vi hanterar ansökningar löpande, så passa på att sök redan idag!
Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Verksamhetschef, Stina Tullström, stina.tullstrom@primavard.se
Vi ser verkligen fram emot din ansökan!
Mottagning
To Care Husläkarmottagning Sweden AB är ett vårdbolag som startades av 2 läkare för ca 10 år sedan. Vi är nu en del av Prima vård och har lyxen att ha ett större bolag i ryggen samtidigt som vi vill behålla den lokala förankringen och känslan av en personlig mottagningPubliceringsdatum2026-04-15Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prima Vård Sverige AB
(org.nr 559037-4699), https://primavard.se
171 41 SOLNA Arbetsplats
To Care Solna Kontakt
Stina Tullström stina.tullstrom@primavard.se
