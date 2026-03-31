Sjuksköterska/Distriktssköterska till sommaruppdrag i vackra Piteå!
2026-03-31
Vill du kombinera ett meningsfullt arbete i hemsjukvården med den norrländska sommaren? Vi söker nu en legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska för ett sommaruppdrag hos Piteå Kommun.
Om uppdraget
Som konsult hos oss i Piteå blir du en viktig del av hemsjukvårdens team. Du utgår från fräscha lokaler på Modigsgränd där du arbetar tillsammans med andra sjuksköterskor och rehabpersonal. Arbetet är varierat och innebär både planerade besök och akuta bedömningar i patienternas hem samt telefonrådgivning.
Period: Vecka 24-32 (8 juni - 9 augusti 2026).
Omfattning: 100 % (minst 80 % av perioden krävs).
Arbetstider: Dag- och kvällstid samt helgpass. Under helger arbetar du främst med jourverksamhet och telefonkonsultationer.
Plats: Piteå Kommun, Hemsjukvården.
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska (allmän eller specialist inom distrikt).
Har B-körkort (tjänstebil finns tillgänglig under arbetstid, men du behöver egen bil för att ta dig till/från jobbet).
Är trygg i din yrkesroll och har erfarenhet av hemsjukvård eller kommunalt arbete.
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du tidigare arbetat i Piteå Kommun eller har erfarenhet av journalsystemet Combine.
Varför välja detta uppdrag?
Fri prissättning: Vi tillämpar marknadsmässiga löner utifrån din kompetens. Ange ditt löneanspråk och OB-ersättning i ansökan.
Trygg introduktion: Du får två dagars introduktion (betalas med 50 % av timarvodet).
Sammanhållning: Du sitter i gemensamma lokaler med kollegor, vilket ger goda möjligheter till stöd och samarbete.
Krav för tillsättning:
För att bli aktuell för tjänsten krävs ett utdrag ur belastningsregistret (våldsbrott, narkotikabrott etc. får ej förekomma enligt kommunens policy). Vi behöver även:
Uppdaterat CV.
Kopia på legitimation.
Två referenser (varav en chef).
Utdrag från IVO/HOSP (ej äldre än 6 månader).
Vi arbetar med löpande urval och tillsättning - vänta inte med din ansökan! Sista ansökningsdag är 13 april 2026.
Välkommen med din ansökan och berätta gärna när du kan arbeta under sommaren!
