Sjuksköterska/distriktssköterska till Södertull Din hälsocentral
2025-10-06
Södertull Din hälsocentral är belägen på söder i centrala Gävle i en vacker äldre byggnad med gångavstånd till centrum och tågstation, och med en god kollektivtrafik. Vi är cirka 50 medarbetare och hos oss finns läkarmottagning som bemannas av fasta läkare, distriktssköterskemottagning, BVC, hemsjukvård, fysioterapi, arbetsterapi och psykosocialt team. Vi ansvarar för flera vård- och omsorgsboenden samt Migrationsverkets förvar i Gävle. Vi har även ett flertal specialistmottagningar. Vi är en utbildningscentral och fokuserar på att guida läkarstudenter och sköterskestudenter vidare i arbetslivet.Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska/distriktssköterska arbetar du i team med läkare och övriga medarbetare på hälsocentralen. Hos oss får du möjlighet att utveckla dina färdigheter som fast vårdkontakt för några av våra mest behövande patienter. Du kommer ha en omväxlande vardag med många olika uppgifter och ansvarsområden.
Som sjuksköterska/distriktssköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• telefonrådgivning
• mottagningsarbete, planerat och akut
• hembesök och vårdplanering
• mottagning på förvaret.
Hos oss får du
• personligt anpassad introduktion och en individuell utvecklingsplan
• ett omväxlande och spännande arbete tillsammans med kompetenta och erfarna kollegor.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är en positiv och kreativ person som vill vara med och utveckla vår verksamhet. Vi har många utvecklingsarbeten igång och vi ser fram emot att ha dig med i vårt team. Du tar ansvar och arbetar självständigt, har ett gott bemötande, god samarbetsförmåga och tycker om att engagera dig. Du behöver ha ett genuint intresse för människor och patienten i fokus. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och din förmåga att skapa trivsel och ett bra arbetsklimat omkring dig.
I rollen som sjuksköterska/distriktssköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska med minst fyra års erfarenhet i yrket eller utbildad distriktssköterska.
