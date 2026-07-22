Sjuksköterska/distriktssköterska till Runby vårdcentral Hemsjukvård
Praktikertjänst Aktiebolag / Sjuksköterskejobb / Upplands Väsby Visa alla sjuksköterskejobb i Upplands Väsby
2026-07-22
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Information om arbetsplatsen
Vi är en liten familjär vårdcentral belägen på gångavstånd från Upplands Väsby pendelstation. Vi har i nuläget cirka 5000 listade patienter. Vår hemsjukvård omfattar strax över 70 patienter.
Vårt team i hemsjukvården består av två sjuksköterskor och två undersköterskor. Vi genomför hembesöken med bil eller elcykel/cykel. Publiceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar för dina egna patienter tillsammans med undersköterskan i ditt team, genomför in- och utskrivningar av patienter.
Genomför/kallar till SIP vid behov, har kontakt med anhöriga, andra enheter samt kommunen.
Du gör även dagliga hembesök.
Sedvanligt förekommande arbetsuppgifter inom hemsjukvård. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska och är intresserad av att arbeta inom hemsjukvård.
Några års erfarenhet från primärvård/hemsjukvård är meriterande.
B-körkort krävs.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Dina personliga egenskaper
Som person har du lätt för att samarbeta med andra och har en bra kommunikationsförmåga. Du har bra organisationsförmåga och kan planera långsiktigt. Du är flexibel, lyhörd och noggrann. Du kan ta egna initiativ och är trygg i din profession. Du kan arbeta självständigt men fungerar också bra i team.
Övrig information
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Praktikertjänst erbjuder alla medarbetare ett generöst friskvårdsbidrag på 5000kr/år.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Optimusvägen 12C (visa karta
)
194 34 UPPLANDS VÄSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hälso&Sjukvård, Stockholm, Runby Vårdcentral Kontakt
Sheida Samy sheida.samy@ptj.se Jobbnummer
10009111