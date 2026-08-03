Sjuksköterska/distriktssköterska till ordinärt boende
Strängnäs kommun, Hälso- och sjukvård / Sjuksköterskejobb / Strängnäs Visa alla sjuksköterskejobb i Strängnäs
2026-08-03
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Vi behöver tillskott i vår verksamhet så nu söker vi dig!
Söker du ett varierande arbete med utgångspunkt i vårdtagarens behov och resurser? Ett arbete där du arbetar både självständigt och tillsammans i tvärfunktionella team med personcentrering i fokus. Vill du få möjlighet till att kompetensutvecklas? En arbetsplats där framtidens kommunala hälso- och sjukvård växer fram i ett trivsamt klimat, med ett närvarande ledarskap och aktivt medarbetarskap. Då kan du vara den vi söker!
Hälso- och sjukvården är en del av Socialkontoret där även Äldreomsorgen, Funktionsstöd, Individ- och familjeomsorgen samt Administration och Digitalisering finns med sina verksamheter. Med cirka 1200 medarbetare är vi kommunens största kontor.
Socialkontoret befinner sig i en utvecklingsfas där nytänkande, kvalitet och delaktighet står i fokus. Vi vill stärka våra arbetssätt, ta tillvara teknikutvecklingen och öka brukar- och patientinflytandet för att skapa en modern och hållbar verksamhet. Samtidigt arbetar vi för en organisation där medarbetare får tydliga målbilder, större mandat och möjlighet att påverka.
Du kommer att utgå från våra helt nya och väl anpassade lokaler på Helheten – Centrum för vård och hälsa. Vill du vara med och forma framtidens kommunala hälso- och sjukvård tillsammans med oss?
Hälso- och sjukvården i Strängnäs ansvarar för sjukvård och rehabilitering till kommunens invånare. Här arbetar sjuksköterskor, fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter och undersköterskor i team, med vårdtagaren i centrum. Vårt uppdrag är att ge vård och behandling till personer som behöver stöd och inte kan ta sig till sin vårdcentral.
Vi erbjuder dig
• En arbetsplats där du ingår i och utvecklas tillsammans i ett kompetent och hjälpsamt team.
• Utvecklande, utmanande och roliga arbetsuppgifter allt i från omvårdnadsarbete till medicintekniska utmaningar.
• Ett självständigt, fritt och varierande arbete.
• Genom delaktighet få chans att bidra till Hälso- och sjukvårdens förbättringsarbete, både för våra patienter och dig som medarbetare.
• Som anställd inom Strängnäs kommun ett förmånligt friskvårdsbidrag om 3000 kr (vi tillämpar uttag av friskvårdspengar via Epassi).
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter för distriktssköterska/ sjuksköterska med patientansvar i ordinärt boende. Detta kan innebära alltifrån enklare medicinska insatser till mer avancerade i patientens egna hem. Vi får till största delen våra uppdrag från regionen och utför i huvudsak uppdrag på primärvårdsnivå, enstaka uppdrag på specialistvårdsnivå. Variation i arbetet där ingen dag är den andra lik. Du planerar ditt arbete både självständigt och tillsammans i ditt team. Vi använder digital signering av hälso- och sjukvårdsuppgifter för att förenkla de legitimerades vardag samt öka efterföljsamheten i utförda insatser.
Arbetstiden är förlagd i huvudsak dagtid men med tjänstgöring jourtid, dvs i nuläget 4-5 kvällar/12 veckors period, ca var 6:e helg och röda helgdagar måndag till fredag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har/är:
• Legitimerad distriktssköterska/sjuksköterska med minst 2 års erfarenhet.
• Vi ser gärna att du har erfarenhet av hälso- och sjukvård både från region och kommunal regi.
• Vana att arbeta i olika digitala system (journalsystem, signeringssystem, kommunikationssystem och kvalitetsregister).
• God förmåga att uttrycka sig och kommunicera på ett tydligt sätt, både muntligt och skriftligt på svenska.
• B-körkort och god körvana av personbil.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde snarast enligt överenskommelse. Vi kan komma att tillämpa provanställning. .
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
• Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
• Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
• Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "231/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strängnäs Kommun
(org.nr 212000-0365), https://www.strangnas.se/arbete-och-foretagande/arbete-och-karriar/jobba-hos-oss/vi-erbjuder-dig
Nygatan 10 (visa karta
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645 80 STRÄNGNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Strängnäs kommun, Hälso- och sjukvård Kontakt
Enhetschef
Åsa Widlund asa.widlund@strangnas.se +4615229920 Jobbnummer
10018496