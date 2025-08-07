Sjuksköterska/Distriktssköterska till mottagning, 1 st
Din Vårdcentral Bagarmossen AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-08-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Din Vårdcentral Bagarmossen AB i Stockholm
Vår kollega har kommit in på vidareutbildning. Vi behöver därför snabbt hitta en distriktssköterska eller erfaren sjuksköterska som vikarie under ett år.
Arbetsuppgifterna är sedvanligt arbete på vårdcentral med olika typer av patientbesök samt telefonrådgivning i MBX. Vi har flera sköterskeledda specialmottagningar, bl a astma/KOL, hypertoni, hjärtsvikt.
Förutom läkare och olika sköterskekategorier finns här även psykoterapeuter, psykolog, rehabkoordinator, medicinsk fotterapeut samt administrativ personal.
Din Vårdcentral Bagarmossen är personalägd sedan 2001 och de flesta som jobbar här (drygt 40 personer) är medlemmar i föreningen som äger vårdcentralen. Vi ligger 5 min från T-bana, lunchrestauranger och mataffärer. Naturreservat finns runt knuten.
Vi söker dig som helst har några år i yrket. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet då vi vill att du är både flexibel, självständig samtidigt som du har god förmåga att samarbeta/samverka med andra yrkesgrupper. Vi kan komma att ge företräde för sökande som är astma/KOL-sköterska.
Omfattning: Heltid men även deltid kan komma ifråga.
Anställningsform: Vikariat 1 år
Tillträde: Enligt överenskommelse men så snart som möjligt helst början/mitten av september.
Ansökan: Snarast, dock senast 2025-08-25, vi intervjuar löpande och anställer så snart rätt person dyker upp. Med ansökan bifogas CV, intyg på genomgången adekvat vidareutbildning samt referenser inkl chefsreferens.
Per mail: kajsa.myrin@dvcb.se
Per post: Din Vårdcentral Bagarmossen, att: Kajsa Myrin, Lillåvägen 68, 128 45 Bagarmossen.
Allmänna frågor om tjänsten förmedlas via tfn 08 688 15 22.
Läs mer om oss på vår hemsida www.dvcb.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: kajsa.myrin@dvcb.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Din Vårdcentral Bagarmossen AB
(org.nr 556614-4191)
Lillåvägen 68 (visa karta
)
128 45 BAGARMOSSEN Arbetsplats
Primärvård Bagarmossens Vårdcentral Jobbnummer
9448940