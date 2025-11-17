Sjuksköterska/ Distriktssköterska till Meliva Märsta Läkarhus
2025-11-17
Vill du arbeta i ett värderingsstyrt vård team där kvalitet, omtanke och utveckling går hand i hand?
Meliva Märsta Läkarhus vårdcentral är en familjär vårdcentral där vi lägger stort vikt vid teamarbetet.
Hos oss får du engagerade kollegor, möjlighet till utveckling och en arbetsplats med närhet till kollektivtrafik.
Som sjuksköterska inom Melivagruppen blir du även en del av ett större nätverk av kollegor som tillsammans är med och utvecklar svensk primärvård.Publiceringsdatum2025-11-17Om tjänsten
Meliva Märsta Läkarhus är en välfungerande vårdcentral med bred primärvårdsverksamhet. Här arbetar läkare, sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor och psykologer i nära samarbete för att möta våra patienters behov på bästa sätt. Hos oss präglas vardagen av kollegialt stöd, kontinuerlig utveckling och hög patientsäkerhet. Som sjuksköterska hos oss arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter inom primärvården där både telefonrådgivning, mottagningsarbete. Arbetet innefattar både akuta och planerade besök samt samverkan med hemsjukvården.
Arbetsuppgifter kan bland annat omfatta:
Bedömning och rådgivning via telefon, chatt och videomöte
Sårvård, vaccinationer, livsstilsrådgivning och kronikersamordning
Samverkan med övriga professioner inom teamet för helhetsomhändertagande.
Vi erbjuder dig
En värderingsstyrd organisation med patienten i fokus.
Kollegialt stöd och samarbete i ett engagerat team.
Möjlighet att utveckla både dina egna färdigheter och verksamhetens arbetssätt.
Tydlig introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling.
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska/distriktssköterska.
som är trygg i din yrkesroll och har god förmåga att självständigt bedöma patientens behov Har god kommunikativ förmåga, är empatisk och bemöter patienter professionellt.
Är strukturerad och ansvarstagande, men samtidigt flexibel och lösningsorienterad.
Trivs i teamarbete och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Är intresserad av att delta i verksamhetsutveckling och digitala vårdformer.
Meriterande: erfarenhet av TakeCare.
Om Meliva
Meliva är en vårdgrupp i tillväxt - med verksamheter inom primärvård, specialistvård och företagshälsa. I Sverige är vi en av de största privata aktörerna inom primärvård, med över 110 000 listade patienter.
Vi är en del av den nordiska vårdkoncernen Mehiläinen, som har levererat kvalitativ vård sedan 1909. Med rötter i Finland kombinerar vi det personliga bemötandet med den digitala vårdens möjligheter.
Hos oss möter du en värderingsstyrd kultur där liv och hälsa står i fokus - för både patienter och medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: milad.abdallah@meliva.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Märsta Läkarhus AB
Södergatan 19 C (visa karta
195 47 MÄRSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Märsta Läkarhus AB Kontakt
Verksamhetschef
Milad Abdallah milad.abdallah@meliva.se Jobbnummer
9609115