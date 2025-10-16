Sjuksköterska/distriktssköterska till LSS/psykiatri
2025-10-16
Söker du ett varierande arbete med utgångspunkt i vårdtagarens behov och resurser? Vill du få möjlighet till kompetensutveckling? Välkommen till en arbetsplats där framtidens kommunala hälso- och sjukvård växer fram i ett trivsamt klimat, med ett närvarande ledarskap och aktivt medarbetarskap. Ett arbete där du arbetar både självständigt och tillsammans i tvärfunktionella team med personcentrering i fokus.
Hemsjukvården ansvarar för sjukvård och rehabilitering till kommunens invånare i det egna hemmet samt boenden. Här arbetar sjuksköterskor, distriktssköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och undersköterskor tillsammans med vårdtagaren i centrum. Våra huvudsakliga arbetsuppgifter inom hemsjukvården LSS är att ge vård och behandling till personer som behöver stöd på LSS-boenden och i hemmet.
Två av våra sjuksköterskor har valt att gå vidare till en annan verksamhet inom kommunen så nu söker vi dig som vill vara en del av vårt team!
Vi erbjuder dig:
* En arbetsplats där du ingår i och utvecklas tillsammans med ett kompetent och hjälpsamt team.
* Utvecklande, utmanande och roliga arbetsuppgifter allt i från omvårdnadsarbete till medicintekniska utmaningar.
* Ett fritt, varierande arbete med vackra omgivningar.
* Att få vara delaktig i Hemsjukvårdens ständiga förbättringsarbete både för våra patienter och dig som medarbetare.
Som anställd inom Strängnäs kommun ett förmånligt friskvårdsbidrag om 2000 kr (vi tillämpar uttag av friskvårdspengar via Epassi).Publiceringsdatum2025-10-16
Sedvanliga arbetsuppgifter för distriktssköterska/ sjuksköterska med patientansvar för LSS och i ordinärt boende. Detta kan innebära alltifrån enklare medicinska insatser till mer avancerade när vården flyttar in i det egna hemmet. Variation i arbetet där ingen dag är den andra lik.
Du planerar ditt arbete både självständigt och tillsammans i ditt team. Vi använder digital signering av hälso- och sjukvårdsuppgifter för att förenkla de legitimerades vardag samt öka efterföljsamheten i utförda insatser. Dokumentation sker i Treserva Hälsoärende, vi använder AlfaSignIt till digital signering.
Arbetstiden är förlagd dag, kväll och helger årets alla dagar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har/är:
* legitimerad distriktssköterska/ psykiatrisjuksköterska/ sjuksköterska.
* erfarenhet av hälso- och sjukvård i kommunal regi.
* datorvana (kunskaper och vana att arbeta i Office).
* god förmåga att kommunicera på ett tydligt sätt, både muntligt och skriftligt på svenska.
* B-körkort och god körvana av personbil.
Vi ser det som meriterande med tidigare erfarenhet av arbete i psykiatri och/eller LSS-verksamhet.
Arbetet inom hemsjukvården LSS är ett flexibelt arbete vilket ställer krav på din kompetens och kreativitet samt din förmåga att samarbeta såväl internt som externt. Många av kommunens övriga verksamheter är beroende av våra tjänster och det är av stor vikt att vara serviceinriktad och flexibel för att tillsammans hitta bästa möjliga lösningen. Du har förmågan att bygga goda och trygga relationer och har ett personcentrerat arbetssätt. Vi ser gärna att du engagerar dig i din egen och verksamhetens utveckling.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi värdesätter ett professionellt förhållningssätt och att vi gemensamt bidrar till ett positivt arbetsklimat. Vi vill att du delar kommunens värdegrund om utveckling, respekt, öppenhet och tydlighet.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
Strängnäs kommun, Hälso- och sjukvård Kontakt
Enhetschef
Maria Fabjan Snickars Maria.FabjanSnickars@strangnas.se 0152-299 20 Jobbnummer
