Sjuksköterska/distriktssköterska till Jägersrohälsan med filial i Malmö
Jägersrohälsan AB / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-02-25
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jägersrohälsan AB i Malmö
På Jägersrohälsan har vi byggt upp en modern mottagning med patienten i fokus och ett tydligt mål: att skapa en plats där patienten känner sig trygg, välkommen och tagen på allvar - oavsett varför den söker sig till oss.
Här förstår du och accepterar att vi är till för patienten och att vi till exempel ringer upp när det passar patienterna, inte tvärtom.
Jägersrohälsan är en relativt ny vårdcentral som öppnade hösten 2023 på uppdrag av Region Skåne. Vi finns i rymliga lokaler på Jägersro där läkarmottagning bedrivits i många år. Redan efter ett år som verksamma rankades vi i Nationella Patientenkäten som nummer tre bäst i Malmö och vi fortsätter rankas bland de topp bästa!
I september öppnade vi BVC med hela familjen i fokus och i februari öppnade vi både filial i centrum och även en barnmorskemottagning där kvinnosjukvård och livsstil står i centrum. Nu söker vi en sjuksköterska eller distriktsköterska som tillsammans med oss vill fortsätta bygga framtidens moderna vårdcentral med oss!
Hos oss är samarbete mer än ett ord - det är grunden i vår vardag. Våra chefer är vårdutbildade och närvarande i verksamheten, och vi arbetar alla mot vårt gemensamma mål.
Vi arbetar teambaserat där varje profession får använda sin kompetens fullt ut. Våra telefonister hanterar alla icke-medicinska ärenden och ser till att medicinska frågor snabbt når våra sjuksköterskor. Det ger arbetsro och gör att vår vårdpersonal kan fokusera på det de gör bäst.
I teamet finns erfarna sjuksköterskor, specialister i allmänmedicin, fysioterapeuter, undersköterskor, psykolog, kurator, arbetsterapeut och dietist - alla med hög kompetens inom sina respektive områden. Tillsammans skapar vi en effektiv och nära vård för våra patienter.Publiceringsdatum2026-02-25Om tjänsten
I rollen som sjuksköterska hos oss arbetar du varierat med både telefonrådgivning och mottagningsarbete. Du har ett stort mandat att självständigt fatta beslut och göra bedömningar i patientkontakten, med stöd av din kompetens och erfarenhet.
Du möter patienter i alla åldrar och livssituationer, där du erbjuder rådgivning, medicinska bedömningar och omvårdnad med hög kvalitet. Vi söker dig som har stark empatisk förmåga, inger förtroende och kommunicerar tydligt och tryggt.
Vi ser gärna att du har vidareutbildning som distriktssköterska, diabetessköterska eller inom astma/KOL, men det viktigaste är din kliniska trygghet, ditt engagemang och din vilja att bidra till helheten.
Hos oss arbetar alla yrkeskategorier både självständigt och i team - alltid med patientens bästa som gemensam drivkraft. Vi tror på ett samarbete där alla vinner: patienten, du som medarbetare och verksamheten. Genom delad kunskap och gemensamt ansvar skapar vi en flexibel och modern vårdmiljö präglad av tillit och engagemang.
Tjänsten är på 100 % och inleds med 6 månaders provanställning. Det finns möjlighet att diskutera sysselsättningsgrad ned till 75 %.
Lön sätts individuellt och beroende på grund eller specialistutbildning och erfarenhet ligger lönespannet på 37 000 - 46 000
Start enligt överenskommelse. Så länge annonsen är publicerad finns möjlighet att bli en del av vårt team och bidra till något som växer - tillsammans med dig.
Du ansvarar för att:
Telefonrådgivning
Mottagningsarbete
Omvårdnad
Medicinsk bedömning
Bidra till verksamhetens utveckling
Dokumentation
Din kompetens:
För oss är det en självklarhet att vi hjälps åt med vårt gemensamma mål, därför söker vi dig som är självgående, flexibel, ansvarsfull, prestigelös och har en utmärkt samarbetsförmåga utöver att du sätter dina patienter först. Du behöver vara trygg i din roll och se vikten av ett professionellt team som kompletterar varandra mot ett gemensamt mål.
Du måste dela våra värdegrunder avseende patientsäkerhet, tillgänglighet, integritet, smittskydd och akutberedskap
Krav på svensk legitimation som sjuksköterska
Meriterande med specialistutbildning distriktsköterska, diabetes eller Astma/kol
Meriterande med erfarenhet av primärvård
Meriterande med erfarenhet av journalsystemet PMO
Vi erbjuder:
En arbetsmiljö präglad av prestigelöshet, engagemang och gemensamt ansvar
Möjlighet att aktivt delta i verksamhetens utveckling
Värdegrunder vi som vårdgivare efterlever och du som sjukvårdspersonal kan vara stolt över
Kollektivavtal och friskvårdsbidrag
Bakgrundskontroller
Som slutkandidat i vår rekryteringsprocess kan du komma att bli bakgrundskontrollerad. Vi genomför bakgrundskontroller för att säkerställa en trygg och rättvis anställning. Vi uppskattar om du vill granska ditt CV noggrant innan du skickar in din ansökan till oss.
För att utföra dessa bakgrundskontroller har vi ett samarbete med 2Secure, ett internationellt säkerhetsföretag, för att säkerställa en trygg och rättvis process.
Oavsett bakgrundskontroll begär vi in utdrag ur belastningsregistret på samtliga slutkandidater innan anställning.
Tack för din förståelse och ditt engagemang i att göra denna process så smidig och öppen som möjligt.Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till vår HR-Generalist, Rebecka De Geer Paci, tel. 076-888 90 98.
Känner du att rollen passar dig - och att vi är rätt arbetsplats för dig? Då ser vi fram emot din ansökan! Ansök via länken nedan, då vi inte tar emot ansökningar via e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jägersrohälsan AB
(org.nr 559199-6722), https://jagersrohalsan.se/
Derbyvägen 6 E (visa karta
)
212 35 MALMÖ Kontakt
HR-Generalist
Rebecka De Geer Paci rebecka@maccab.se 0763176088 Jobbnummer
9763034