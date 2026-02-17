Sjuksköterska/Distriktssköterska till hemsjukvården
Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
Sjuksköterska/Distriktssköterska till hemsjukvården
Capio Vårdcentral Kungsholmen - vikariat till augusti 2026 med möjlig förlängning
Välkommen till Capio Vårdcentral Kungsholmen! Vi finns centralt beläget ett stenkast från Stockholms stadshus i Serafimerlasarettets vackra och anrika lokaler, fem minuters promenad från Centralen. I dagsläget har vi drygt 16 000 listade patienter och är därmed en av de största vårdcentralerna i Stockholms innerstad. I hemsjukvården finns ca 170 patienter. Här finns hög kompetens samlad och vi arbetar i nära kontakt med varandra och med korta beslutsvägar.
Vi söker nu en sjuksköterska eller distriktssköterska till vår härliga hemsjukvård på Capio Vårdcentral Kungsholmen för ett vikariat fram till mitten av augusti 2026 med möjlig förlängning.
Hos oss arbetar du i ett glatt och erfaret team bestående av 4 distriktssköterskor, 6 undersköterskor samt en hemsjukvårdsläkare och en enhetschef. Vi värdesätter samarbete, trygghet i yrkesrollen och ett gott bemötande av våra patienter. Vårt mål är att erbjuda våra äldre i hemmen en trygg och nära vård i samspel med kollegor, andra vårdgivare och kommunen.
Om rollen
Som sjuksköterska i hemsjukvården arbetar du självständigt men i nära samarbete med teamet. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Medicinska bedömningar och uppföljningar i patienternas hem
Nära samarbete med DSK/SSK-kollegor, undersköterskor och läkare
Samordning vid patienters hemgång från sjukhus
Kontakt med anhöriga och andra vårdgivare
Fatta beslut inom ramen för ditt uppdrag och ansvar
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska
Vi ser gärna att du har erfarenhet av hemsjukvård eller har ett nyfiket intresse i kombination med att vara trygg och självständig i din yrkesroll
Har god förmåga att göra egna bedömningar och prioritera
Trivs med teamarbete och har god samarbetsförmåga
Är strukturerad, ansvarstagande och kommunikativ
Vi erbjuder
Ett stimulerande och varierat arbete i hemsjukvården
Ett erfaret och stöttande team
Kan du vara rätt person för oss? Välkommen med din ansökan - urval och intervjuer sker löpande.
https://jobba.capio.se
Hantverkargatan 2D
)
112 21 STOCKHOLM
