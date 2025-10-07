Sjuksköterska/distriktssköterska till Hälsocentralen Matfors, Sundsvall
2025-10-07
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Matfors Hälsocentral ingår i vårdområde Sundsvall/Ånge. Där ingår förutom Matfors även Liden, Granlo, Stöde och Ånge hälsocentral som vi har ett kontinuerligt samarbete med. På vår hälsocentral är vi ett fantastiskt team på 24 medarbetare och i nuläget 5 specialistutbildade allmänläkare, förutom det distriktssjuksköterskor med olika specialkompetenser, undersköterskor, kurator, psykolog, medicinska sekreterare, receptionister, fysioterapeut, fotvård och sjukskrivningskoordinator.
Vi är lantligt belägen i en fantastisk natur men inte långt ifrån Sundsvall, är man bosatt i Sundsvall finns det finns goda kommunikationsmöjligheter med buss och en hållplats ett stenkast från vår entré. Vår hälsocentral har ca 6800 patienter och i området finns 4 st SÄBO och naturligtvis även hemsjukvård som vi ansvar över. Vi är ett sammansvetsat team som känner våra patienter väl och har en mysigt och familjär stämning som smittar av sig.
Vill du bli en del av det teamet? Nu söker vi en sjuksköterska/distriktssköterska till oss! Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2025-12-29.
Dina arbetsuppgifter
Hos oss står patienten i vårt fokus precis som det ska vara. Som sjuksköterska hos oss ska du ska drivas av kvalité i ditt arbete och vara en god samarbetspartner bland kollegorna. Vi lägger oerhört stor vikt vid patientbemötandet och arbetar i stor utsträckning med "vård på rätt vårdnivå" för att följa vårdens utveckling. Introduktionen planeras i samråd med anställd person och sker individuellt beroende på vad du behöver och vilken kunskap du har med dig sedan tidigare.
Som sjuksköterska/distriktssköterska hos oss så träffar du med engagemang patienter i alla åldrar på akut och planerad mottagning. Sedvanliga arbetsuppgifter hos oss är mottagningsarbete som innefattar:
Omläggningar
Injektioner
Infusioner
Telefonrådgivning
"Lätt akut"/bedömningsmottagning
Kvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska
Har språkkunskaper i svenska i tal och skrift på lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Har B-körkort för manuell bil
Det är meriterande om du
Har arbetslivserfarenhet inom primärvård
Har utbildning inom diabetes
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Självgående
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Omdöme
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Ersättning

Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10:2025:130".
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Region Västernorrland

(org.nr 232100-0206)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kontakt
Rekryterande chef
Maria Öhlund +4660149814
9544469