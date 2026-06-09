Sjuksköterska/Distriktssköterska till Hälsocentralen Matfors, Sundsvall
Region Västernorrland / Sjuksköterskejobb / Sundsvall Visa alla sjuksköterskejobb i Sundsvall
2026-06-09
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Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Matfors Hälsocentral ingår i vårdområde Sundsvall/Ånge. Där ingår förutom Matfors även Liden-, Granlo-, Stöde- och Ånge hälsocentral som vi har ett kontinuerligt samarbete med. Vår hälsocentral har ca 6700 patienter och i området finns 4 st SÄBO och naturligtvis även hemsjukvård som vi ansvar över. På vår hälsocentral är vi ett fantastiskt team på 26 medarbetare och alla yrkeskategorier som krävs på en hälsocentral är tillsatta. Vi söker nu en vikarie som kan hjälpa oss att fortsatt vara fulltaliga. Vi är lantligt belägen i en fantastisk natur men inte långt ifrån Sundsvall, är man bosatt i Sundsvall finns det goda kommunikationsmöjligheter med buss och en hållplats ett stenkast från vår entré. Vi är ett sammansvetsat team som känner våra patienter väl och har en mysigt och familjär stämning som smittar av sig. Vill du bli en del av det teamet i så är du den vi söker.
Hos oss står patienten i vårt fokus precis som det ska vara. Som distriktssköterska/sjuksköterska hos oss ska du ska drivas av kvalité i ditt arbete och vara en god samarbetspartner bland kollegorna. Vi lägger oerhört stor vikt vid patientbemötandet och arbetar i stor utsträckning med vård på rätt vårdnivå för att följa vårdens utveckling. Som vikare hos oss planeras introduktionen utifrån dina tidigare erfarenheter, kollegornas dörrar står alltid öppna för frågor även bland nuvarande personal. Man blir aldrig fullärd!
Tjänsten avser ett vikariat på heltid med tillträde 2026-09-01 eller enligt överenskommelse till och med 2027-03-02. Det finns en eventuell möjlighet till förlängning eller tillsvidareanställning.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Hos oss kommer dina arbetsuppgifter vara sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska/distriktsköterska. Det innefattar bland andra:
Utföra omläggningar, injektioner och infusioner
Arbeta på lätt akut-/bedömningsmottagning
Telefonrådgivning
KvalifikationerVi söker dig somÄr legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska
Har språkkunskaper i svenska i tal och skrift på lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Har B-körkort för manuell växellåda
Det är meriterande om duHar en utbildning inom kardiologi
Har arbetslivserfarenhet inom primärvård
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperSamarbetsförmåga
Personlig mognad
Beslutsam
Helhetssyn
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10:2026:091". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
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871 85 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Närsjukvårdsområde Söder Kontakt
Rekryterande chef
Maria Öhlund maria.ohlund@rvn.se +4660149814 Jobbnummer
9955039