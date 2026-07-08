Sjuksköterska/distriktssköterska till Hallunda vårdcentral för hemsjukvård
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Botkyrka Visa alla sjuksköterskejobb i Botkyrka
2026-07-08
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Vi söker nu en sjuksköterska/distriktssköterska till Hallunda Vårdcentral för hemsjukvård.Publiceringsdatum2026-07-08Om företaget
Hallunda Vårdcentral är en positiv och utvecklande arbetsplats med tydligt patientfokus. Vår organisation bygger på den lokala enhetens självstyre med engagemang och delaktighet från medarbetare vilket leder till korta beslutsvägar. Samtidigt finns en större organisation i bakgrunden som ger stöd och möjlighet till utveckling och utbildning.
Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling samt en rad olika förmåner såsom friskvårdspeng, möjlighet till friskvård under arbetstid, sjukvårdsersättning och flextid.Dina arbetsuppgifter
Hos oss arbetar vi med basal hemsjukvård och sjukvårdsinsatserna sker i patienternas hem.
Som sjuksköterska samarbetar du med andra sjuksköterskor i hemsjukvårdsarbetet och har ett stort team av undersköterskor som du stöttar i deras arbete med patienterna.
Du är arbetsledare för din grupp tillsammans med dina sjuksköterskekollegor som tjänstgör samtidigt och besök kan planeras tillsammans med läkare i hemsjukvård. Det gäller både planerade besök och oplanerade besök.
För att lyckas i rollen som sjuksköterska hos oss tror vi att ditt hjärta klappar lite extra för hemsjukvården och att du blir inspirerad av ett varierande arbete i en central roll. Du besitter en god kommunikativ förmåga och är trygg i din yrkesroll. Du bör ha lätt för att samarbeta med andra samt ha en bred medicinsk kompetens. Du trivs i en föränderlig verksamhet och du behöver vara strukturerad och ha ett lösningsfokuserat perspektiv.
Du har ett gott bemötande, arbetar med kvalitet och patientsäkert.
Alla arbetsuppgifter på en vårdcentral kan förekomma men din huvudfokus kommer att ligga på Hemsjukvården.
Det finns möjlighet att kombinera denna tjänst med att arbeta på mottagningen.
Vi arbetar med journalföring i Take Care och Lifecare.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, Heltid, ej kvällar och helger. Provanställning kan komma att tillämpas. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska/distriktssköterska
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort
Har du tidigare arbetslivserfarenhet inom hemsjukvård är det mycket meriterande
God medicinsk kompetens
Är strukturerad
Lösningsorienterad
Vill du arbeta i ett mångkulturellt område där du möter människor från världens alla hörn?
Ha ett stimulerande arbete där just du kan göra skillnad?
Tveka inte, skicka in din ansökan till oss.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
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Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
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Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Hallunda vårdcentral Kontakt
Lina Rosén, Vårdförbundet 08-12340482 Jobbnummer
9996751