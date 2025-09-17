Sjuksköterska/distriktssköterska till Gävle Strand Din hälsocentral
I ett av Gävles starkast växande bostadsområden, i inre hamnen där Gavleån möter havet, ligger Gävle Strand Din hälsocentral. Vi har i dagsläget cirka 8 300 listade patienter. Vi ligger i nära anslutning till buss och tågstation för bra pendlingsmöjligheter.
Vi hoppas kunna locka dig till en arbetsplats där sammanhållning och god arbetsmiljö är viktiga ledord. Vi är en positiv, engagerad och trygg arbetsgrupp.Publiceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
Hos oss bedriver vi sedvanlig primärvård med distriktssköterskemottagning, läkarmottagning, BVC, psykosocialt team, arbetsterapi, fysioterapi och hembesök. Hos oss finns specialistsjuksköterskemottagningar för astma/KOL, diabetes samt hälsosamtal riktade till 40-åringar.
Som sjuksköterska/distriktssköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• varierande mottagningsarbete med både planerade besök och av akut karaktär
• telefonrådgivning
• rådgivning och bedömning i våra digitala system; Min vård Gävleborg och 1177 Mina vårdkontakter.
Hos oss får du
• personligt anpassad introduktion
• arbeta i en trygg arbetsgrupp där det alltid finns någon att rådfråga
• arbeta i nya fräscha lokaler
• utvecklingsmöjligheter
• ett omväxlande arbete tillsammans med kompetenta och erfarna kollegor.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är flexibel, ansvarstagande, lösningsfokuserad och har god samarbetsförmåga. Du är stresstålig och har förmågan att prioritera dina arbetsuppgifter. Du vill även utveckla den medicinska kvalitén och vi välkomnar idéer och förslag till förbättring. Professionellt ansvar och ett gott bemötande är för oss en självklarhet.
I rollen som sjuksköterska/distriktssköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning till distriktssköterska eller legitimerad sjuksköterska med minst fyra års erfarenhet
• ha B-körkort.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av arbete inom primärvård och rådgivning, och om du har kunskap i journalsystemet Cosmic. Det är också meriterande om du har erfarenhet av arbete med astma/KOL-mottagning eller diabetesmottagning.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som ska passa in i arbetsgruppen.
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
