Sjuksköterska/distriktssköterska till funktionsstödsteamet på Hisingen
2026-02-18
Om jobbet
Nu söker vi dig som är en legitimerad sjuksköterska, gärna med specialisering inom psykiatri alternativt utbildning som distriktssköterska till funktionsstödsteamet på Hisingen.
Hos oss får du möjlighet att både omsätta och utveckla dina kunskaper inom funktionsstödsområdet. Vi utgår vi från nya fräscha lokaler på Lindholmen. Välkommen till en trevlig arbetsplats, där du möter en chef och kollegor som är måna om att skapa ett gott arbetsklimat samt ha kul på jobbet!
Vi arbetar med personer mellan 0-65 år som har ett medfött eller förvärvat funktionshinder och som bor på boende med särskilt stöd och service. Många av dem har dessutom vardagsaktiviteter på daglig verksamhet. I teamet har du flera sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som arbetar mot samma verksamheter. Vi har ett starkt kollegialt stöd och ett starkt samarbete där vi uppmuntrar till ett kreativt lösningsorienterat arbetssätt för att göra skillnad för patienterna.
Vi erbjuder dig ett självständigt arbete där du har möjlighet att planera din arbetsdag och rådfråga kollegor vid behov. I rollen som sjuksköterska ansvarar du för att sätta upp mål, planera, leda och följa upp vården i samråd med patient och omvårdnadspersonal. Du arbetar utifrån basschema, vilket innebär att du jobbar i huvudsak dagtid måndag till fredag kombinerat med vissa vardagskvällar samt var fjärde helg.
Uppdragen utförs som hembesök ute på en bredd av boenden med särskilt stöd och service där du bedömer såväl psykiska som somatiska tillstånd. Patienternas behov av hälso- och sjukvård varierar från att vara förebyggande till behandlande medicinska insatser vilket bidrar till ett omväxlande och stimulerande arbete. Vi utgår från att ge personcentrerad vård och omsorg. Du är för många en viktig person i deras vardag.
Vi vill att du ska ha en god arbetsmiljö med balans mellan jobb och fritid. Om du mår bra på jobbet, gör du också ett bättre jobb och ytterst blir det bättre bemötande för de vi är till för. Som ny erbjuder vi dig en individuellt anpassad introduktion så att du ska bli så trygg som möjligt i din roll. Vi arbetar löpande med kompetenshöjande utbildningsinsatser med fokus på målgruppen inom funktionsstöd. Välkommen att bli del av ett engagerat team. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Vi ser det även som meriterande om du har en specialisering inom psykiatri alternativt utbildning som distriktssköterska. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete mot målgruppen, patienter med funktionsnedsättning. Då vi arbetar inom ett stort geografiskt område är B-körkort ett krav.
För att passa i rollen ser vi att du är en person som är trygg i din yrkesroll. Du kan arbeta självständigt och ta beslut inom ramen för ditt uppdrag och är lugn i pressade och svåra situationer. Samtidigt är det också viktigt att du är samarbetsinriktad och kan arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Vidare ser vi att du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med patienternas bästa i fokus. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du har en god kommunikativ förmåga och kan anpassa din information utefter situation och patientens behov.
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan. Annars ansöker du via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa "kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret" och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&lid=ebd26d83-ce2a-44d0-835a-53e4b7b8914d.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.Om företaget
Ersättning

Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Jörgen Viklund jorgen.viklund@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-3661148 Jobbnummer
9750975