Sjuksköterska/Distriktssköterska till Falu vårdcentral
Prima Vård Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Falun Visa alla sjuksköterskejobb i Falun
2025-11-03
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prima Vård Sverige AB i Falun
, Borlänge
, Tierp
, Uppsala
, Nacka
eller i hela Sverige
Varmt välkommen till Falu Vårdcentralen!
Vill du bli en del av vårt härliga team? Då ser vi fram emot att lära känna dig!
Vad erbjuder vi dig?
Som sjuksköterska hos oss arbetar du både med telefonrådgivning och mottagningsverksamhet.
Du deltar i medicinska bedömningar och samarbetar nära andra yrkeskategorier på mottagningen. Vi använder journalsystemet Cosmic, och det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i systemet.
Vi ser gärna att du vill bidra till att utveckla våra processer och rutiner - hos oss är förbättringsarbete en naturlig del av vardagen.
Hos oss får du fantastiska kollegor! Teamet kännetecknas av omtanke, arbetsglädje och nära till skratt. Våra professioner består av distriktsläkare, sjukgymnast, psykolog, distriktssköterskor, undersköterskor, rehabiliteringskoordinator och medicinska sekreterare - alla med samma ambition: att vara vårdcentralen med det stora hjärtat.
Vem söker vi?
Vi söker en kompetent och positiv sjuksköterska, gärna med erfarenhet från primärvård. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, och bidrar till ett öppet och positivt arbetsklimat.
Du har alltid patienten i fokus och värnar om ett gott bemötande - såväl i telefon som i det personliga mötet.
Anställning och ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning.
Tjänstgöringsgrad kan diskuteras med rätt kandidat.
Vi hanterar ansökningar löpande, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag!
För frågor, kontakta gärna:
Rikard Andersson, Verksamhetschef
[]
023-661 6100
Vi ser verkligen fram emot att höra från dig - och att välkomna dig till vårt gäng!
Mottagning
Falu Vårdcentral har ett humanvetenskapligt perspektiv där idén om allas lika värde gäller utan reservationer. All vår verksamhet utgår från ett patientperspektiv och frågan: Vad är bäst för patienten? Vi har ett respektfullt och empatiskt förhållningssätt gentemot såväl patienter som våra medarbetare och samarbetspartner. Vårt ansvar är att se och särskilt uppmärksamma patientgrupper med svaga röster, till exempel barn och personer med psykiska eller fysiska funktionshinder. Som medarbetare på Falu vårdcentral får du ta ett stort eget ansvar. Det ger dig möjligheter att både utvecklas och att utveckla vården.
Falu vårdcentral ingår i Hälsoval Dalarna.Publiceringsdatum2025-11-03Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/313". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prima Vård Sverige AB
(org.nr 559037-4699) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Falu Vårdcentral Kontakt
Malin Svanström 023-6616100 Jobbnummer
9585694